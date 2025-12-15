В окружении Зеленского рассказали о новой «пост-ермаковской» политике

Многие украинские чиновники, обязанные Ермаку, не стали его защищать на фоне скандала. Глава офиса президента был уволен в конце ноября на фоне коррупционного скандала

Андрей Ермак (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

В офисе украинского президента Владимира Зеленского после отставки его прежнего главы Андрея Ермака начинает постепенно простраиваться «пост-ермаковская» политика. Об этом «РБК-Украина» сообщил источник из окружения главы государства.

«Мы не то что вернули себе «очки здоровья», но хотя бы перестали терять кровь. Сейчас каждый в политике будет прощупывать границы новой суверенной демократии», — сказал источник.

Многие украинские высокопоставленные чиновники, обязанные своим возвышением Ермаку, не стали защищать его на фоне коррупционного скандала, обратило внимание агентство. Среди них оказалась и премьер-министр Юлия Свириденко. Сам же Зеленский, потеряв Ермака, стал активнее общаться со своим старым окружением, получая более разностороннюю и «неотфильтрованную» информацию.

Как утверждает издание, в ближайшее время значимых новостей по теме кадровых перестановок в правительстве и назначений на высокие должности ждать не стоит. Президент Украины Владимир Зеленский в начале декабря говорил, что решение касательно преемника Ермака скоро будет объявлено.

Глава офиса президента был уволен в конце ноября на фоне коррупционного скандала в энергетической сфере, в который оказалось вовлечено ближайшее окружение главы государства. После отставки Ермак назвал себя честным и порядочным человеком, заявил, что не намерен «создавать проблемы» для главы государства, и сообщил о планах отправиться на фронт.

Решение о преемнике Ермака не принято до сих пор. Зеленский прямо говорил, что рассматривает на должность главы офиса президента двух кандидатов — первого вице-премьера Михаила Федорова и министра обороны Дениса Шмыгаля. Однако проблема, по его словам, заключается в том, что «кто-то должен заменить их на их нынешних должностях».

Федорова (по совместительству — министр цифровой трансформации) и Шмыгаля (бывший премьер) в числе потенциальных преемников Ермака, в частности, называли «Украинская правда» (УП), Axios, «Инсайдер.ua» и депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. По данным УП, именно Федоров до недавнего времени оставался основным кандидатом, однако его «радикальные взгляды на кадровые чистки в офисе президента» и «слишком длинный список реформ» заставили Зеленского колебаться.

Кроме того, как сообщила УП, конкуренцию Федорову составляют руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов и первый замминистра иностранных дел Сергей Кислица. Не в пользу Шмыгаля говорит то, что он совсем недавно возглавил Минобороны и только начал «упорядочивать хаос в работе», писала газета.