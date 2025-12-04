 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Зеленский анонсировал решение о преемнике Ермака

Зеленский: решение о главе офиса президента будет объявлено в ближайшее время
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Global Look Press)

Решение относительно того, кто станет новым главой офиса президента Украины вместо уволенного Андрея Ермака, будет объявлено в течение ближайшего времени. Об этом сообщил глава государства Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

«Сегодня провел дополнительные встречи с кандидатами на должность нового руководителя Офиса президента. В ближайшее время будет решение о новом главе Офиса», — отметил он (цитата по «РБК-Украина»).

Материал дополняется

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Андрей Ермак фото
Андрей Ермак
бывший глава офиса президента Украины
21 ноября 1971 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 декабря
EUR ЦБ: 89,9 (-0,69) Инвестиции, 22:50 Курс доллара на 5 декабря
USD ЦБ: 76,97 (-0,99) Инвестиции, 22:50
Путин заявил о влиянии на молодежь через Telegram и другие мессенджеры Политика, 23:02
Россия и Иран: история сотрудничества РБК и РЭЦ, 23:00
В Киеве заявили, что не примут «неоднозначные» гарантии безопасности Политика, 22:54
США вновь продлили срок для завершения операций ЛУКОЙЛа за рубежом Бизнес, 22:49
Что умеет видеоаналитика на производстве и в ретейле РБК х МТС Бизнес, 22:46
Зеленский анонсировал решение о преемнике Ермака Политика, 22:44
В ЕС призвали предложить свой план по Украине Политика, 22:33
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Национальные бизнес-обычаи и нюансы бизнес-этики Турции РБК и РЭЦ, 22:23
Путин в шутку сравнил журналистов с представителями спецслужб Политика, 22:12
Истина в стекле: как выбрать винные бокалы РБК и СберПервый, 22:05
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:59
Трамп, Карни и Шейнбаум примут участие в жеребьевке ЧМ-2026 Спорт, 21:54
Это на новый год: куда ездят отдыхать россияне РБК и Ozon Travel, 21:46
Аналитики SberCIB не исключили падение курса доллара вплоть до ₽70 Инвестиции, 21:44