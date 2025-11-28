 Перейти к основному контенту
Дело Тимура Миндича⁠,
0

Зеленский уволил Ермака

Сюжет
Дело Тимура Миндича
Президент Украины подписал указ об увольнении главы своего офиса. Ермак занимал эту должность с февраля 2020 года. Утром у него прошли обыски на фоне коррупционного скандала вокруг «Энергоатома»
Андрей Ермак
Андрей Ермак (Фото: Руслан Канюка / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак уволен с должности, следует из опубликованного указа Владимира Зеленского.

«Уволить Ермака Андрея Борисовича с должности руководителя офиса президента Украины», — говорится в указе № 868/2025.

Перед публикацией этого документа Зеленский в видеообращении сообщил, что Ермак написал заявление об отставке. «Я хочу, чтобы не было слухов и спекуляций. Что касается нового руководителя офиса, завтра я проведу консультации с теми, кто может возглавить эту институцию», — сказал президент Украины.

Зеленский также поблагодарил Ермака за то, что Украина всегда была им представлена на переговорах так, как и должно быть. «Всегда это была патриотическая позиция», — отметил глава государства.

Что известно об обысках у Андрея Ермака и его отставке
Политика
Андрей Ермак

Утром 28 ноября к Ермаку пришли с обысками. Его имя упоминалось в расследовании «Мидас» — коррупционной схеме вокруг госконцерна «Энергоатом» (оператор украинских АЭС), организатором которой считают бизнесмена и соратника Зеленского Тимура Миндича. Он вместе с сообщниками требовал откаты за контракты и пользовался «дружескими отношениями» с главой государства, считают следователи. На фоне скандала ранее были отправлены в отставку министры юстиции и энергетики Герман Галущенко и Светлана Гринчук; украинские депутаты, в том числе от правящей партии «Слуга народа», призывали к отставке Ермака. Ему не сообщили о подозрении после обысков, передавали источники «Интерфакс-Украина» и «РБК-Украина». Миндич успел покинуть страну.

Зеленский поддержал действия антикоррупционных органов и требовал наказать виновных. Он также признался в том, что не знал, «что делается за его спиной», говоря о коррупции.

Ермак возглавлял офис президента Украины с февраля 2020 года. До этого он входил в избирательный штаб Зеленского, а после победы последнего на президентских выборах был его помощником.

Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Андрей Ермак фото
Андрей Ермак
бывший глава офиса президента Украины
21 ноября 1971 года
Тимур Миндич фото
Тимур Миндич
бизнесмен
19 сентября 1979 года
