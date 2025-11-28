Зеленский уволил Ермака
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак уволен с должности, следует из опубликованного указа Владимира Зеленского.
«Уволить Ермака Андрея Борисовича с должности руководителя офиса президента Украины», — говорится в указе № 868/2025.
Перед публикацией этого документа Зеленский в видеообращении сообщил, что Ермак написал заявление об отставке. «Я хочу, чтобы не было слухов и спекуляций. Что касается нового руководителя офиса, завтра я проведу консультации с теми, кто может возглавить эту институцию», — сказал президент Украины.
Зеленский также поблагодарил Ермака за то, что Украина всегда была им представлена на переговорах так, как и должно быть. «Всегда это была патриотическая позиция», — отметил глава государства.
Утром 28 ноября к Ермаку пришли с обысками. Его имя упоминалось в расследовании «Мидас» — коррупционной схеме вокруг госконцерна «Энергоатом» (оператор украинских АЭС), организатором которой считают бизнесмена и соратника Зеленского Тимура Миндича. Он вместе с сообщниками требовал откаты за контракты и пользовался «дружескими отношениями» с главой государства, считают следователи. На фоне скандала ранее были отправлены в отставку министры юстиции и энергетики Герман Галущенко и Светлана Гринчук; украинские депутаты, в том числе от правящей партии «Слуга народа», призывали к отставке Ермака. Ему не сообщили о подозрении после обысков, передавали источники «Интерфакс-Украина» и «РБК-Украина». Миндич успел покинуть страну.
Зеленский поддержал действия антикоррупционных органов и требовал наказать виновных. Он также признался в том, что не знал, «что делается за его спиной», говоря о коррупции.
Ермак возглавлял офис президента Украины с февраля 2020 года. До этого он входил в избирательный штаб Зеленского, а после победы последнего на президентских выборах был его помощником.
