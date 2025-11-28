В Раде назвали возможного преемника Ермака
На должность главы офиса президента Украины Владимира Зеленского рассматривают вице-премьера Михаила Федорова, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в телеграм-канале.
По его словам, премьер Юлия Свириденко останется на своем посту.
В свою очередь «Инсайдер.ua» пишет, что Федоров может занять пост премьер-министра страны, а Свириденко возглавит ОП вместо ушедшего в отставку Андрея Ермака.
Еще одним кандидатом издание называет министра обороны Дениса Шмыгаля. Окончательное решение будет принято после завтрашних переговоров с кандидатами, говорится в публикации.
Вечером 28 ноября Зеленский объявил, что глава его офиса Ермак, у которого утром этого же дня прошли обыски, написал заявление об отставке. «Я хочу, чтобы не было слухов и спекуляций. Что касается нового руководителя офиса, завтра я проведу консультации с теми, кто может возглавить эту институцию», — сказал президент в видеообращении.
Происходящее Зеленский назвал «перезагрузкой офиса президента Украины». Чуть позже был опубликован президентский указ об увольнении Ермака.
По данным Financial Times, обыски дома и в офисе Ермака связаны с коррупционным делом в сфере энергетики против соратника Зеленского бизнесмена Тимура Миндича. Сам Ермак заявил, что оказывает «полное содействие» антикоррупционным органам, пока ему не было предъявлено никаких подозрений или обвинений.
О том, что Ермак мог быть причастен к «делу Миндича», писал депутат Рады от оппозиционной партии «Голос» Ярослав Железняк. По его словам, на «пленках Миндича», которые записали НАБУ и САП, глава президентского офиса упоминается под прозвищем Али-Баба. Коррупционная схема была выстроена вокруг госконцерна «Энергоатом» (оператор украинских АЭС) — Миндич и его сообщники требовали у контрагентов откаты за контракты.
