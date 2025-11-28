 Перейти к основному контенту
Дело Тимура Миндича⁠,
0

В Раде назвали возможного преемника Ермака

Гончаренко: после ухода Ермака ОП Украины может возглавить вице-премьер Федоров
Сюжет
Дело Тимура Миндича
Уволившегося Ермака может заменить вице-премьер Федоров, заявили в Раде. Среди других кандидатов — премьер Свириденко и глава Минобороны Шмыгаль, пишет «Инсайдер.ua». Решение Зеленский примет после встречи с кандидатами 29 ноября
Юлия Свириденко
Юлия Свириденко (Фото: Andrii Nesterenko / EPA / ТАСС )

На должность главы офиса президента Украины Владимира Зеленского рассматривают вице-премьера Михаила Федорова, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в телеграм-канале.

По его словам, премьер Юлия Свириденко останется на своем посту.

В свою очередь «Инсайдер.ua» пишет, что Федоров может занять пост премьер-министра страны, а Свириденко возглавит ОП вместо ушедшего в отставку Андрея Ермака.

Еще одним кандидатом издание называет министра обороны Дениса Шмыгаля. Окончательное решение будет принято после завтрашних переговоров с кандидатами, говорится в публикации.

Зеленский уволил Ермака
Политика
Андрей Ермак

Вечером 28 ноября Зеленский объявил, что глава его офиса Ермак, у которого утром этого же дня прошли обыски, написал заявление об отставке. «Я хочу, чтобы не было слухов и спекуляций. Что касается нового руководителя офиса, завтра я проведу консультации с теми, кто может возглавить эту институцию», — сказал президент в видеообращении.

Происходящее Зеленский назвал «перезагрузкой офиса президента Украины». Чуть позже был опубликован президентский указ об увольнении Ермака.

По данным Financial Times, обыски дома и в офисе Ермака связаны с коррупционным делом в сфере энергетики против соратника Зеленского бизнесмена Тимура Миндича. Сам Ермак заявил, что оказывает «полное содействие» антикоррупционным органам, пока ему не было предъявлено никаких подозрений или обвинений.

О том, что Ермак мог быть причастен к «делу Миндича», писал депутат Рады от оппозиционной партии «Голос» Ярослав Железняк. По его словам, на «пленках Миндича», которые записали НАБУ и САП, глава президентского офиса упоминается под прозвищем Али-Баба. Коррупционная схема была выстроена вокруг госконцерна «Энергоатом» (оператор украинских АЭС) — Миндич и его сообщники требовали у контрагентов откаты за контракты.

Авторы
Теги
Персоны
Валерия Доброва
Александр Гончаренко Андрей Ермак Юлия Свириденко Верховная рада Украины
Андрей Ермак фото
Андрей Ермак
бывший глава офиса президента Украины
21 ноября 1971 года
Юлия Свириденко фото
Юлия Свириденко
политик, премьер-министр Украины, экономист
25 декабря 1985 года
Денис Шмыгаль фото
Денис Шмыгаль
политик, бывший премьер-министр Украины, министр обороны Украины
15 октября 1975 года
