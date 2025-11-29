Ермак после отставки заявил, что отправляется на фронт
Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак собирается отправиться на фронт, об этом он заявил в интервью New York Post.
«Я иду на фронт и готов к любым репрессиям. Я честный и порядочный человек», — сказал Ермак и добавил, что «служил Украине» и не хочет «создавать проблемы» для украинского президента Владимира Зеленского.
Ермак уволен с должности 28 ноября на фоне антикоррупционного расследования в сфере энергетики. Утром у него прошли обыски. Зеленский назвал произошедшее «перезагрузкой офиса президента Украины» и поблагодарил Ермака за то, что «украинская позиция в переговорном треке всегда была им представлена именно так, как и должно быть».
Материал дополняется
