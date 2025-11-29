Журналист Axios назвал кандидатов на замену Ермаку
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль может заменить ушедшего в отставку главу офиса президента Андрея Ермака, сообщил корреспондент Axios Барак Равид в X со ссылкой на украинских чиновников.
Другими кандидатами на смену Ермаку, по его данным, являются начальник главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов и первый вице-премьер Михаил Федоров. Украинский лидер Владимир Зеленский в субботу провел совещания с Будановым, Шмыгалем, Федоровым, а также с заместителем главы своего офиса Павлом Палисой. Собеседники Равида также сообщили, что Федоров в ходе перестановок может занять пост министра обороны.
28 ноября Ермак после обыска в своей квартире ушел в отставку.
Отставка Андрея Ермака произошла на фоне масштабного коррупционного скандала в украинской энергетике, который уже привел к отставке министра энергетики Германа Галущенко и министра юстиции Светланы Гринчук. При этом утром 28 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), которые ведут это дело, провели у Ермака обыски. Они обещали предоставить детали, однако к вечеру информация о том, с чем были связаны эти мероприятия, так и не была обнародована.
Ермак факт обысков подтвердил, заявив, что предоставил следователям полный доступ к своей квартире, и пообещав оказывать им «полное содействие». Звучали предположения, что НАБУ и САП после обысков вручат Ермаку подозрение, но этого также не произошло.
29 ноября Зеленский собирался провести консультации с теми, кто мог бы заменить Ермака. Имена кандидатов президент не уточнял. Украинские СМИ называли среди них премьера Юлию Свириденко, главу ГУР Буданова, первого вице-премьера Федорова, министра обороны Шмыгаля и заместителя главы офиса президента Палису.
Украинский лидер поблагодарил Андрея Ермака за то, что «украинская позиция на переговорном треке всегда была им представлена именно так, как и должно было быть». Он уже назначил главой украинской делегации на переговорах с США секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова вместо Ермака.
Экс-глава офиса Зеленского в интервью New York Post заявил, что «идет на фронт и готов к любым репрессиям». Financial Times он позднее сказал, что «не держит зла» на президента, которого назвал своим «другом». Газета отмечает, что Ермак и Зеленский «буквально жили и работали вместе» в президентской резиденции в Киеве, например, вместе тренировались в спортзале по утрам.
