Военная операция на Украине⁠,
0

Журналист Axios назвал кандидатов на замену Ермаку

Журналист Axios Равид назвал Шмыгаля и Буданова кандидатами на замену Ермаку
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Дело Тимура Миндича
Ушедшего в отставку главу офиса президента Украина могут заменить министр обороны Шмыгаль, начальник ГУР Буданов и первый вице-премьер Федоров, сообщил Барак Равид со ссылкой на украинских чиновников
Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль (Фото: Tairo Lutter / IMAGO / Global Look Press)

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль может заменить ушедшего в отставку главу офиса президента Андрея Ермака, сообщил корреспондент Axios Барак Равид в X со ссылкой на украинских чиновников.

Другими кандидатами на смену Ермаку, по его данным, являются начальник главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов и первый вице-премьер Михаил Федоров. Украинский лидер Владимир Зеленский в субботу провел совещания с Будановым, Шмыгалем, Федоровым, а также с заместителем главы своего офиса Павлом Палисой. Собеседники Равида также сообщили, что Федоров в ходе перестановок может занять пост министра обороны.

28 ноября Ермак после обыска в своей квартире ушел в отставку.

Telegraph узнала причину призыва США к Зеленскому уволить Ермака
Политика
Владимир Зеленский и Андрей Ермак

Отставка Андрея Ермака произошла на фоне масштабного коррупционного скандала в украинской энергетике, который уже привел к отставке министра энергетики Германа Галущенко и министра юстиции Светланы Гринчук. При этом утром 28 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), которые ведут это дело, провели у Ермака обыски. Они обещали предоставить детали, однако к вечеру информация о том, с чем были связаны эти мероприятия, так и не была обнародована.

Ермак факт обысков подтвердил, заявив, что предоставил следователям полный доступ к своей квартире, и пообещав оказывать им «полное содействие». Звучали предположения, что НАБУ и САП после обысков вручат Ермаку подозрение, но этого также не произошло.

29 ноября Зеленский собирался провести консультации с теми, кто мог бы заменить Ермака. Имена кандидатов президент не уточнял. Украинские СМИ называли среди них премьера Юлию Свириденко, главу ГУР Буданова, первого вице-премьера Федорова, министра обороны Шмыгаля и заместителя главы офиса президента Палису.

Украинский лидер поблагодарил Андрея Ермака за то, что «украинская позиция на переговорном треке всегда была им представлена именно так, как и должно было быть». Он уже назначил главой украинской делегации на переговорах с США секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова вместо Ермака.

Экс-глава офиса Зеленского в интервью New York Post заявил, что «идет на фронт и готов к любым репрессиям». Financial Times он позднее сказал, что «не держит зла» на президента, которого назвал своим «другом». Газета отмечает, что Ермак и Зеленский «буквально жили и работали вместе» в президентской резиденции в Киеве, например, вместе тренировались в спортзале по утрам.

Елена Чернышова
Андрей Ермак Денис Шмыгаль Кирилл Буданов Украина Владимир Зеленский
Андрей Ермак фото
Андрей Ермак
бывший глава офиса президента Украины
21 ноября 1971 года
Денис Шмыгаль фото
Денис Шмыгаль
политик, бывший премьер-министр Украины, министр обороны Украины
15 октября 1975 года
Кирилл Буданов фото
Кирилл Буданов
военный, руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины
4 января 1986 года
