Генштаб украинских войск выступил против прекращения огня на Новый год

Генштаб Украины: перемирие на Новый год не входит в планы ВСУ

«Новогоднее перемирие» не входит в планы Киева, заявил замначальника оперативного управления Генштаба Украины генерал Алексей Громов. Ранее о том, что Москва не получала от Киева предложений о перемирии, говорил Дмитрий Песков

Фото: mil.gov.ua

Украина не намерена прекращать огонь в новогодний период. Об этом заявил заместитель начальника главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов, передает Reuters.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее говорил, что Москва от Киева предложений о перемирии не получала. «И такой темы нет на повестке дня», — сказал представитель Кремля.

О том, что Вооруженные силы Украины «не планируют останавливаться», говорил и глава Минобороны Украины Алексей Резников, отвечая на вопросы журналистов в Одессе в минувшее воскресенье, сообщает Newsweek. Однако, по его словам, продвижению ВСУ вперед пока мешает распутица. «Моя личная оценка такова: наши Вооруженные силы не планируют останавливаться», — сказал Резников. По его словам, запасы зимнего снаряжения в украинской армии в три раза превышают критический уровень. «Нам просто нужно подождать, пока земля станет менее сырой», — добавил он.

Скорость, с которой будут продвигаться украинские военные, зависит также от поставок западных вооружений — больше всего украинская армия нуждается в высокоточных наступательных вооружениях и транспортных средствах всех типов. «Эта война — война за ресурсы», — цитирует Резникова Newsweek.

Российское Минобороны 10 и 11 декабря сообщало о наступлении на двух направлениях. Так, по данным военного ведомства, на краснолиманском направлении российские силы заняли «более выгодные рубежи», на донецком — отбили все контратаки украинских военных. Также 10 декабря российские военные сорвали две контратаки противника с иностранными наемниками в направлении населенных пунктов Червонопоповка и Червоная Диброва Луганской народной республики. Кроме того, российские военные отбили атаки на южно-донецком направлении, сообщало ведомство.

Потери украинской армии за ноябрь глава Минобороны Сергей Шойгу оценивал в 8 тыс. человек. Он также сообщил, что в «последнее время» под российский контроль перешли населенные пункты Майорск, Павловка, Опытное, Андреевка, Курдюмовка и Белогоровка Южная.

Мирные переговоры между Киевом и Москвой заморожены с весны. С тех пор Москва неоднократно призывала Киев к возобновлению диалога. Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь считает, что Россия хочет не мира, а «краткосрочного перемирия», «передышки».

12 декабря Зеленский в обращении к лидерам G7 заявил, что Россия могла бы начать вывод своих войск с территории Украины на Рождество и тем самым показать свое стремление к мирным переговорам. Песков, комментируя это предложение, сказал, что о выводе российских войск с Украины до конца года «не может быть и речи». «Украинской стороне нужно принимать во внимание те реалии, которые сложились за все это время. <…> Эти реалии говорят о том, что у России появились новые субъекты. Появились они в результате референдумов», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Украина и западные страны референдумы о вхождении в состав России Крыма, а также Херсонской, Запорожской областей, ЛНР и ДНР не признают. Москва заявляет, что их результаты пересмотру не подлежат.