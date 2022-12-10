Минобороны сообщило о продолжении наступления на красно-лиманском и донецком направлениях

Минобороны России сообщило о наступлении на двух направлениях в Донбассе

Российские войска продолжают наступление на красно-лиманском и донецком направлениях, сообщило Минобороны России в телеграм-канале.

На красно-лиманском направлении российские военные в ходе наступления заняли «более выгодные рубежи» и сорвали две контратаки противника с иностранными наемниками в направлении населенных пунктов Червонопоповка и Червоная Диброва Луганской народной республики. В результате были убиты до 60 украинских военнослужащих и наемников, а также боевая машина пехоты и два бронеавтомобиля.

На донецком направлении в ходе наступления российские силы выбили противника из укрепленных опорных пунктов. За стуки там убиты более 50 украинских военнослужащих, а также две боевые машины пехоты, бронетранспортер и три пикапа.

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