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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о ходе наступления на двух направлениях

На краснолиманском направлении российские силы заняли «более выгодные рубежи», на донецком — отбили все контратаки ВСУ, потери противника составили более 100 человек, сообщили в Минобороны России
Министерство обороны Российской Федерации
Министерство обороны Российской Федерации (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Российские войска в ходе наступления на краснолиманском направлении заняли более выгодные рубежи, а при наступлении на донецком направлении отбили контратаки ВСУ, сообщили в российском Минобороны.

Так, при наступлении на краснолиманском направлении противник потерял до 65 военнослужащих, бронированную машину и два пикапа. При наступлении на донецком направлении ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, две бронированные машины и три пикапа.

Кроме этого:

  • На южно-донецком направлении при попытке прорыва в районе села Нескучное ВСУ потеряли до 40 человек и две БТР.
  • На купянском направлении у Синьковки, Табакаевки и Крахмального в Харьковской области уничтожено до 30 бойцов ВСУ.
  • В районе Краматорска уничтожена украинская ЗРК «Бук-М1».
  • В ходе контрбатарейной борьбы поражены две артиллерийские батареи в районах населенных пунктов Северск и Красный Лиман.

О том, что российские войска продолжают наступления на двух направлениях в Донбассе, российское Минобороны сообщило 10 декабря. Тогда в военном ведомстве также заявили, что войска на краснолиманском направлении заняли «более выгодные рубежи». На донецком направлении в ходе наступления российские силы выбили противника из укрепленных опорных пунктов, подчеркнули тогда в Минобороны.

Кроме этого, 10 декабря ВС России сорвали две контратаки противника с иностранными наемниками в направлении населенных пунктов Червонопоповка и Червоная Диброва Луганской народной республики, а также отбили атаки на южно-донецком направлении, указали в военном ведомстве.

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Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что только за ноябрь Украина потеряла более 8 тыс. военнослужащих. «Потери противника за ноябрь составили более 8300 военнослужащих, пять самолетов, десять вертолетов, 149 танков и более 300 боевых бронированных машин», — сказал министр. Он также сообщил, что «за последнее время» под российский контроль перешли населенные пункты Майорск, Павловка, Опытное, Андреевка, Курдюмовка и Белогоровка Южная.

Минобороны сообщило о ходе наступления на двух направлениях
Минобороны сообщило о ходе наступления на двух направлениях

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ВСУ Минобороны наступление Военная операция на Украине Красный Лиман Донбасс
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0%
Оформить онлайн

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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