Минобороны сообщило о ходе наступления на двух направлениях
Российские войска в ходе наступления на краснолиманском направлении заняли более выгодные рубежи, а при наступлении на донецком направлении отбили контратаки ВСУ, сообщили в российском Минобороны.
Так, при наступлении на краснолиманском направлении противник потерял до 65 военнослужащих, бронированную машину и два пикапа. При наступлении на донецком направлении ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, две бронированные машины и три пикапа.
Кроме этого:
- На южно-донецком направлении при попытке прорыва в районе села Нескучное ВСУ потеряли до 40 человек и две БТР.
- На купянском направлении у Синьковки, Табакаевки и Крахмального в Харьковской области уничтожено до 30 бойцов ВСУ.
- В районе Краматорска уничтожена украинская ЗРК «Бук-М1».
- В ходе контрбатарейной борьбы поражены две артиллерийские батареи в районах населенных пунктов Северск и Красный Лиман.
О том, что российские войска продолжают наступления на двух направлениях в Донбассе, российское Минобороны сообщило 10 декабря. Тогда в военном ведомстве также заявили, что войска на краснолиманском направлении заняли «более выгодные рубежи». На донецком направлении в ходе наступления российские силы выбили противника из укрепленных опорных пунктов, подчеркнули тогда в Минобороны.
Кроме этого, 10 декабря ВС России сорвали две контратаки противника с иностранными наемниками в направлении населенных пунктов Червонопоповка и Червоная Диброва Луганской народной республики, а также отбили атаки на южно-донецком направлении, указали в военном ведомстве.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что только за ноябрь Украина потеряла более 8 тыс. военнослужащих. «Потери противника за ноябрь составили более 8300 военнослужащих, пять самолетов, десять вертолетов, 149 танков и более 300 боевых бронированных машин», — сказал министр. Он также сообщил, что «за последнее время» под российский контроль перешли населенные пункты Майорск, Павловка, Опытное, Андреевка, Курдюмовка и Белогоровка Южная.