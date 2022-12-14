Песков заявил об отсутствии предложений о новогоднем перемирии с Киевом

Дмитрий Песков (Фото: Global Look Press)

Россия не получала никаких предложений о рождественском или новогоднем перемирии с Украиной, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос РБК.

«Нет, никаких предложений ни от кого не поступало. И такой темы нет на повестке дня», — сказал представитель Кремля.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Мирные переговоры сторон конфликта заморожены с весны. С тех пор Москва неоднократно призывала Киев к возобновлению диалога. Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь считает, что Россия хочет не мира, а «краткосрочного перемирия», «передышки».

12 декабря Зеленский призвал Россию вывести войска к Рождеству. Песков, комментируя это предложение, сказал, что о выводе российских войск с Украины до конца года «не может быть и речи». «Украинской стороне нужно принимать во внимание те реалии, которые сложились за все это время. <…> Эти реалии говорят о том, что у России появились новые субъекты. Появились они в результате референдумов», — подчеркнул пресс-секретарь президента.