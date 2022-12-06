Шойгу назвал потери ВСУ за ноябрь
Министр обороны Шойгу: потери Украины за ноябрь составили более 8300 военнослужащих
За ноябрь Украина потеряла более восьми тысяч военнослужащих, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил. Его слова приводит Минобороны.
«Потери противника за ноябрь составили более 8300 военнослужащих, пять самолетов, десять вертолетов, 149 танков и более 300 боевых бронированных машин», — сказал Шойгу.
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