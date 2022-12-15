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Война санкций ,  
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Канада восстановила санкции в отношении турбин для «Северного потока»

Санкционный режим был временно отменен в начале июля, чтобы передать Германии отремонтированные в Монреале турбины. Далее их планировали передать России, однако в конце сентября на «Северных потоках» произошли диверсии
Турбина для газопровода &laquo;Северный поток-1&raquo; на производственной площадке Siemens Energy
Турбина для газопровода «Северный поток-1» на производственной площадке Siemens Energy (Фото: Sascha Steinbach / EPA / ТАСС)

Канада восстановила санкции в отношении турбин для «Северного потока», отмененные в июле этого года, сообщает Reuters со ссылкой на заявление канадских властей.

«Канада принимает это решение, признавая, что обстоятельства, связанные с отказом от санкций [против турбин для «Северного потока»], изменились, они больше не служат своим целям», — сказано в совместном заявлении министра иностранных дел Мелани Джоли и министра природных ресурсов Джонатана Уилкинсона.

Санкции против турбин для «Северного потока» были временно приостановлены в начале июля по настоянию немецкой стороны. На тот момент несколько отремонтированных турбин Siemens для газопровода находились в канадском Монреале, однако не могли быть переданы российской стороне из-за санкционного режима. В итоге было принято промежуточное решение — турбины были отправлены в Германию.

После того как агрегаты привезли в Германию, «Газпром» не стал забирать их без юридических гарантий о возможности ремонта на зарубежных заводах в будущем. 

В конце сентября на газопроводах «Северный поток» произошли взрывы. Повреждения получили обе нитки «Северного потока-1» и одна нитка «Северного потока-2».

Москва сочла произошедшее «беспрецедентной диверсией», президент Владимир Путин обвинил в случившемся «англосаксов», которым, по его мнению, это было «выгодно». Белый дом причастность стран НАТО к аварии исключил. В Кремле также заявляли, что расследование «априори подгоняется под то, чтобы ответственность возложить на Россию», назвав это «абсурдным».

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Еще до взрывов поставки по «Северному потоку» были остановлены из-за проблем с обслуживанием турбин. «Северный поток-2» так и не был запущен.

Канада восстановила санкции в отношении турбин для «Северного потока»
Канада восстановила санкции в отношении турбин для «Северного потока»

 

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Северный поток санкции Канада турбины
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