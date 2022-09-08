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Посол в Канаде счел абсурдными призывы задержать турбину для Nord Stream

Посол в Канаде счел абсурдными призывы украинцев задержать турбину для «Северного потока»
Фото: Andreas Rentz / Getty Images
Фото: Andreas Rentz / Getty Images

Призывы «Канадского украинского конгресса» (признан нежелательной организацией в России) выслать российских дипломатов из Канады и удержать турбины для «Северного потока» противоречат интересам канадцев. Об этом заявил посол России в Канаде Олег Степанов, передает «РИА Новости».

«Такие призывы абсурдны. «Канадский украинский конгресс» пытается приватизировать канадскую внешнюю политику, направляет ее в иррациональное русло, что, на мой взгляд, не соответствует национальным интересам Канады и ее народа», — сказал он и назвал главных лиц конгресса «потомками нацистских приспешников».

Дипломат сообщил, что посольство и два генеральных консульства продолжат работать в Канаде и поддерживать двусторонние межправительственные каналы связи, оказывать услуги соотечественникам.

Siemens Energy объяснила заявление Канады о передаче шести турбин ФРГ
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Газоперекачивающие агрегаты для «Северного потока» находились на ремонте на заводе немецкой Siemens Energy в Монреале. После ремонта компания не смогла вернуть их «Газпрому» из-за канадских санкций против России в ответ на военную операцию на Украине. В результате в начале июня «Газпром» резко сократил транзит газа в Германию.

Правительство Германии попросило Канаду разрешить вывоз турбины. Вице-канцлер Роберт Хабек отмечал, что частичное снятие ограничений нужно для того, чтобы Германия смогла заполнить хранилища газа к зиме. Тогда канадские власти разрешили отправить агрегаты в Германию, а затем в Россию. Президент Украины Владимир Зеленский назвал этот шаг опасной уступкой и высказал недовольство премьер-министру Канады Джастину Трюдо.

После того как агрегаты привезли в Германию, «Газпром» не стал забирать их без юридических гарантий о возможности ремонта на зарубежных заводах в будущем.

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Siemens Energy объяснила заявление Канады о передаче шести турбин ФРГ
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

23 августа «Канадский украинский конгресс» призвал правительство Канады отозвать разрешение на вывоз турбины и упрекнул его в доверии к заявлениям «Газпрома» о восстановлении прежних объемов поставки газа, следует из заявления на сайте. Организация также выступила за высылку посла и всех российских дипломатов.

3 сентября национальный президент конгресса Александра Хычий и независимый сенатор от Новой Шотландии Стэнли Катчер опубликовали статью со словами поддержки Украины. Они призвали ужесточить санкции, ввести полное эмбарго на поставку продукции из России, найти и заморозить активы российских олигархов и представителей власти, а также признать Россию спонсором терроризма.

Теги
Канада Украина посол высылка дипломатов газовые турбины Северный поток
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