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Дания разрешила оператору «Северного потока» обследовать газопровод

Nord Stream AG: судно компании приступило к обследованию «Северного потока» в водах Дании
Ранее Nord Stream AG провела обследование повреждений в водах Швеции, там обнаружили техногенные кратеры на расстоянии около 250 м друг от друга, между ними трубопровод полностью разрушен
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Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Зафрахтованное компанией — оператором газопровода «Северный поток» Nord Stream AG судно приступило к обследованию повреждений газовой магистрали после получения разрешения от Датского морского управления, сообщается на сайте компании.

«Непосредственно после получения разрешения на вход в запретную зону зафрахтованное Nord Stream AG судно выдвинулось в район повреждений и приступило к обследованию точек разрыва газопровода. Длительность обследования будет зависеть от ограничений доступа в зону повреждений, связанных с погодными условиями», — сказано в сообщении.

Разрешение на обследование газопровода компания получила 1 ноября, а три дня назад, 11 ноября, Датское морское управление сократило радиус запретной зоны в районе конкретных точек повреждений с пяти морских миль до 500 м. В то же время Nord Stream AG получила возможность «приблизиться к зоне повреждений на расстояние, достаточное для проведения части запланированных работ».

Ранее компания провела обследование повреждений газопровода в шведской исключительной экономической зоне (ИЭЗ). В его рамках были обнаружены «кратеры техногенного характера» глубиной от 3 до 5 м на расстоянии около 248 м друг от друга. Участок трубы между кратерами полностью разрушен, ее фрагменты разбросаны в радиусе не менее 250 м.

Авария на «Северных потоках» (повреждения получили обе нитки Nord Stream 1 и одна нитка газопровода Nord Stream 2, который был заполнен техническим газом) произошла в конце сентября. В районе датского острова Борнхольм, неподалеку от берегов Швеции, была зафиксирована утечка.

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Президент Владимир Путин в конце сентября заявил, что на газопроводе произошли взрывы и к ним причастны «англосаксы». Через месяц российское Минобороны заявило, что к атаке причастны специалисты ВМС Великобритании. По данным военного ведомства, они принимали участие в «планировании, обеспечении и реализации» этого «террористического акта». Лондон назвал эти заявления «выдумкой».

На Западе допускали, что к разрушению газопроводов могла иметь отношение Россия. В Кремле подобные обвинения сочли абсурдными.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Северный поток Дания Nord Stream
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