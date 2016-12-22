ТелеканалГазетаЖурналРБК+ProQuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,30 66,38 EUR Нал. 76,21 75,24 USD Бирж. 66,76 +0,53 EUR Бирж. 75,47 +0,24 USD ЦБ. 66,43 +0,18 EUR ЦБ. 75,39 -0,00 EUR/USD 1,13 -0,01 BTC/USD Бирж. 3239,60 -26,49 IMOEX 2365,69 -0,54% RTSI 1116,50 -1,14% Brent 60,64 +0,55% DJIA 24100,51 -2,02% Nasdaq 6910,67 -2,26%
В РПЦ сравнили участие иерархов УПЦ в соборе Киева с предательством Иуды
Лента новостей
Недовольный планами Cirque du Soleil Запашный получил поддержку Путина 18:47, Общество На объединительном соборе избрали главу украинской церкви 18:28, Политика Число задержанных во время протестов в Париже возросло до 120 человек 18:15, Политика В РПЦ сравнили участие иерархов УПЦ в соборе Киева с предательством Иуды 18:10, Политика Готовим правильный «Цезарь»: кейл, романо и ломтики жареного цыпленка 18:03, РБК и Белая Дача Путин пообещал обсудить с экспертами нецензурную лексику в поп-культуре 17:41, Общество В Житомирской области Украины разбился Су-27 17:22, Политика Куда пойдет цена бензина: экономический тест для бизнесменов 17:10, РБК и Thomson Reuters В Минобороны Германии заявили о планах купить новый самолет для Меркель 17:09, Политика Замглавы Минобороны заявил о передаче армии 35 новых образцов вооружения 16:52, Политика Путин провел мечтавшего полетать над Петербургом мальчика к вертолету 16:37, Общество Винницкая епархия УПЦ опровергла захват Спасо-Преображенского собора 16:12, Общество Меньше, но лучше: кто и за сколько покупает элитные студии в Москве 16:01, РБК и Элитная недвижимость Путин выступил против подхода к рэперам по принципу «хватать и не пущать» 15:57, Общество В Подмосковье полицейский пострадал при взрыве боеприпаса времен ВОВ 15:34, Общество TripAdvisor назвал самые популярные достопримечательности 2018 года 15:26, Общество МОК потребовал от российских бобслеистов вернуть золотые медали Олимпиады 15:17, Спорт На объединительный собор в Киеве прибыли только два архиерея УПЦ МП 15:05, Общество За 10 минут: готовим куриный бургер с овощами и соусом песто 15:05, РБК и Barilla День тишины накануне выборов главы Приморья прошел без нарушений 14:45, Политика СМИ узнали о попытках Москвы подключить Китай к переговорам по РСМД 14:08, Политика Как четвертая промышленная революция повлияет на транспорт в России 14:05, РБК и ГТЛК IBU не стал отстранять сборную России по биатлону от участия в Кубке мира 14:01, Спорт Бывший посол США на Украине назвал цель санкций против России 13:56, Политика Силуанов предложил ввести мораторий на проверки самозанятых 13:23, Общество Где искусственный интеллект уже сейчас заменяет человека 12:54, РБК и Lexus Минздрав посчитает реальное количество выпитого россиянами алкоголя 12:53, Общество Во Франции в преддверии протестов «желтых жилетов» задержали 46 человек 12:46, Общество
В РПЦ сравнили участие иерархов УПЦ в соборе Киева с предательством Иуды
Раскол церкви, 18:10
0
В РПЦ сравнили участие иерархов УПЦ в соборе Киева с предательством Иуды
Митрополит РПЦ Иларион заявил, что огорчен участием двух архиереев УПЦ МП в объединительном соборе в Киеве. По его мнению, их участие в соборе сравнимо с предательством Иуды
Митрополит Иларион (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

От участия в объединительном соборе Украинской церкви отказались 88 архиереев Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), однако двое все же решили принять участие в этом мероприятии, отправившись на «совет нечистивых». Об этом написал на сайте Jesus-portal глава синодального отдела внешних церковных связей Русской православной церкви (РПЦ) митрополит Иларион. Речь идет о митрополитах Переяслав-Хмельницком Александре и Винницком Симеоне.

«Не будем забывать, что среди 12 апостолов был один Иуда. Если бы апостолов было 90, можно было бы ожидать, что Иуд окажется шесть или семь, а не двое», — написал митрополит. По его словам, объединительный собор направлен на разрушение канонической церкви на Украине и создание вместо нее «некоей новой церковной структуры с сильной степенью зависимости от Константинопольского Патриархата».

Митрополит сравнил объединительный собор в Киеве с другими соборами, которые вошли в историю как «разбойничьи»: собор 449 года, подвергнутый осуждению спустя два года, Ферраро-Флорентийский собор 1439 года, на котором патриарх Константинопольский подписал унию с Римом, а также «обновленческий» собор 1923 года, созванный для «ликвидации канонической церкви» в России, которую тогда возглавлял патриарх Тихон.

Председатель синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП архиепископ Климент заявил, что двое иерархов, участвующих в объединительном соборе, больше не имеют отношения к Московскому патриархату. Об этом сообщает Би-би-си Украина. По его словам, эти архиереи «создают новую церковь и туда переходят».

Патриарх Кирилл написал папе римскому и генсеку ООН про давление на УПЦ
Политика

Объединительный собор для создания новой православной церкви на Украине проходит 15 декабря в храме Святой Софии в Киеве. На нем присутствует украинский президент Петр Порошенко. В своем обращении к участникам собора он заявил, что Украина «не была, не является и не будет канонической территорией русской церкви». Об этом передает телеканал «112 Украина». По словам Порошенко, томос об автокефалии украинской церкви является «вопросом нашей государственности». «Мы приобретаем, наконец, духовную независимость, мы обрезаем путы, привязывающие нас к империи», — подчеркнул президент.

Церковный кризис на Украине продолжается с октября текущего года, когда Вселенский патриарх Варфоломей снял анафему с глав двух украинских неканонических церквей. Впоследствии в Константинополе приняли решение даровать автокефалию украинской церкви, на соборе 15 декабря должен быть избран предстоятель новой структуры и принят ее устав, который ранее был одобрен Константинополем.

В РПЦ называли собор «канонически ничтожным сборищем», ранее разорвав евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. Синод УПЦ МП принял решение не присоединяться к автокефальной украинской церкви, архиереям Московского патриархата было запрещено принимать участие в соборе.

Автор: Григорий Дубов.
Теги: УПЦ МП , РПЦ , Россия и Украина
Главное
На объединительном соборе избрали главу украинской церкви Политика
Материалы по теме
Патриарх Кирилл обвинил Порошенко в нарушении Конституции Украины Политика
Константинопольский патриархат одобрил проект устава УПЦ Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter