В РПЦ сравнили участие иерархов УПЦ в соборе Киева с предательством Иуды

Митрополит РПЦ Иларион заявил, что огорчен участием двух архиереев УПЦ МП в объединительном соборе в Киеве. По его мнению, их участие в соборе сравнимо с предательством Иуды

Митрополит Иларион (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

От участия в объединительном соборе Украинской церкви отказались 88 архиереев Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), однако двое все же решили принять участие в этом мероприятии, отправившись на «совет нечистивых». Об этом написал на сайте Jesus-portal глава синодального отдела внешних церковных связей Русской православной церкви (РПЦ) митрополит Иларион. Речь идет о митрополитах Переяслав-Хмельницком Александре и Винницком Симеоне.

«Не будем забывать, что среди 12 апостолов был один Иуда. Если бы апостолов было 90, можно было бы ожидать, что Иуд окажется шесть или семь, а не двое», — написал митрополит. По его словам, объединительный собор направлен на разрушение канонической церкви на Украине и создание вместо нее «некоей новой церковной структуры с сильной степенью зависимости от Константинопольского Патриархата».

Митрополит сравнил объединительный собор в Киеве с другими соборами, которые вошли в историю как «разбойничьи»: собор 449 года, подвергнутый осуждению спустя два года, Ферраро-Флорентийский собор 1439 года, на котором патриарх Константинопольский подписал унию с Римом, а также «обновленческий» собор 1923 года, созванный для «ликвидации канонической церкви» в России, которую тогда возглавлял патриарх Тихон.

Председатель синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП архиепископ Климент заявил, что двое иерархов, участвующих в объединительном соборе, больше не имеют отношения к Московскому патриархату. Об этом сообщает Би-би-си Украина. По его словам, эти архиереи «создают новую церковь и туда переходят».

Объединительный собор для создания новой православной церкви на Украине проходит 15 декабря в храме Святой Софии в Киеве. На нем присутствует украинский президент Петр Порошенко. В своем обращении к участникам собора он заявил, что Украина «не была, не является и не будет канонической территорией русской церкви». Об этом передает телеканал «112 Украина». По словам Порошенко, томос об автокефалии украинской церкви является «вопросом нашей государственности». «Мы приобретаем, наконец, духовную независимость, мы обрезаем путы, привязывающие нас к империи», — подчеркнул президент.

Церковный кризис на Украине продолжается с октября текущего года, когда Вселенский патриарх Варфоломей снял анафему с глав двух украинских неканонических церквей. Впоследствии в Константинополе приняли решение даровать автокефалию украинской церкви, на соборе 15 декабря должен быть избран предстоятель новой структуры и принят ее устав, который ранее был одобрен Константинополем.

В РПЦ называли собор «канонически ничтожным сборищем», ранее разорвав евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. Синод УПЦ МП принял решение не присоединяться к автокефальной украинской церкви, архиереям Московского патриархата было запрещено принимать участие в соборе.