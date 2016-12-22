Константинопольский патриархат одобрил проект устава УПЦ

Проект устава независимой украинской православной церкви был одобрен на заседании синода Вселенского патриархата. Дата проведения собора епископов Украины, необходимого для создания автокефальной церкви, пока не назначена

Заседание синода Вселенского патриархата (Фото: Huseyin Aldemir / Reuters)

Синод Константинопольского патриархата утвердил проект устава поместной церкви Украины, сообщает «Би-би-си Украина» со ссылкой на заявление Вселенского патриархата.

«Священный синод одобрил проект конституционного устава украинской церкви», — цитирует сообщение «Би-би-си Украина». В документе также говорится, что это сделано «в контексте решения... относительно предоставления автокефалии украинской церкви».

Следующим этапом создания независимой православной церкви должно стать проведение Объединительного собора украинских епископов. Точная дата мероприятия пока не известна.

Ранее Вселенский патриархат в Константинополе установил каноническое общение с двумя украинскими церквями, не признаваемыми ​ Русской православной церковью (РПЦ) — с Украинской православной церковью Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церковью (УАПЦ). Это привело к разрыву евхаристического общения между РПЦ и Константинополем и стало шагом к созданию на Украине независимой от РПЦ церкви.

В середине октября глава Украинской автокефальной православной церкви митрополит Макарий рассказывал в интервью телеканалу ZIK о своих спорах с предстоятелем Украинской православной церкви Киевского патриархата Филаретом по поводу устава, названия и статуса единой украинской церкви.

По словам советника президента Украины Ростислава Павленко, официальное сообщение о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви и о дате объединительного собора появится 29 ноября по завершении синода Вселенского патриархата, передает «Интерфакс». Собеседник уточнил, что сначала должен состояться Объединительный собор, где будет объявлено о создании независимой УПЦ. Ранее сообщалось, что собор пройдет в декабре.