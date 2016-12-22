ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,19 65,34 EUR Нал. 76,39 74,48 USD Бирж. 66,21 -0,74 EUR Бирж. 75,29 -0,87 USD ЦБ. 66,63 -0,31 EUR ЦБ. 75,89 +0,37 EUR/USD 1,14 -0,00 BTC/USD Бирж. 4246,40 -168,40 IMOEX 2398,56 +0,73% RTSI 1141,30 +2,50% Brent 59,38 -0,30% DJIA 25313,00 -0,21% Nasdaq 7286,95 -0,06%
Константинопольский патриархат одобрил проект устава УПЦ
Лента новостей
Как четвертая промышленная революция повлияет на транспорт в России 21:39, РБК и ГТЛК ЦБ впервые оценил влияние распродажи ОФЗ иностранцами на цену госдолга 21:35, Финансы В Британии пришли к выводу о недостатке экспертизы МИДа по России 21:34, Политика Вице-спикер Госдумы Лебедев объяснил свою поездку в Майами 21:30, Общество Константинопольский патриархат одобрил проект устава УПЦ 21:23, Общество Росморречфлот назвал нормой пробки из кораблей в Керченском проливе 21:23, Общество Тест: проверьте знание новостных тем и экономических трендов 21:22, РБК и Thomson Reuters Белый дом рассказал об обстоятельствах отмены Трампом встречи с Путиным 21:02, Политика В многоэтажном доме в Махачкале произошел взрыв газа 21:01, Общество Лига Европы по футболу. «Зенит» — «Копенгаген». Онлайн 20:55, Спорт «Спартак» потерпел первое домашнее поражение в Лиге Европы 20:54, Спорт В Siemens прокомментировали расследование в ФРГ из-за крымских турбин 20:49, Общество Смартфон Huawei P20 Pro: как сделать хит, опередивший время 20:45, РБК и Huawei Погранслужба Украины объяснила отказ гражданам России во въезде в страну 20:39, Политика Сын Евтушенкова удвоил долю в АФК «Система» 20:21, Бизнес Захарова прокомментировала слова Меркель о смысле санкций против России 20:16, Политика Кремль отреагировал на решение Трампа отменить встречу с Путиным 20:14, Политика Как завести горизонтальные связи на бизнес-мероприятиях 19:59, РБК и Открытие В Совфеде ответили на призыв Киева закрыть Босфор для российских кораблей 19:56, Политика Минздрав ответил на данные ВОЗ о скорости распространения ВИЧ в России 19:49, Общество В Краснодаре неизвестный открыл огонь по сотрудникам Росгвардии 19:41, Общество Трамп отменил встречу с Путиным в Буэнос-Айресе 19:37, Политика Власти Украины окажут материальную помощь задержанным в России морякам 19:33, Общество СК сообщил об аресте ранее неизвестных членов банды Басаева 19:28, Общество Власти Петербурга оценили стоимость Исаакиевского собора 19:22, Общество Оппозиционный кандидат в президенты Грузии не признал итоги выборов 19:16, Политика 5 модных трендов этой осени 19:15, РБК Pink и KUPIVIP.RU Замначальника подмосковной таможни задержали за взятку в 11 млн руб. 19:01, Общество
Константинопольский патриархат одобрил проект устава УПЦ
Общество, 21:23
0
Константинопольский патриархат одобрил проект устава УПЦ
Проект устава независимой украинской православной церкви был одобрен на заседании синода Вселенского патриархата. Дата проведения собора епископов Украины, необходимого для создания автокефальной церкви, пока не назначена
Заседание синода Вселенского патриархата (Фото: Huseyin Aldemir / Reuters)

Синод Константинопольского патриархата утвердил проект устава поместной церкви Украины, сообщает «Би-би-си Украина» со ссылкой на заявление Вселенского патриархата.

«Священный синод одобрил проект конституционного устава украинской церкви», — цитирует сообщение «Би-би-си Украина». В документе также говорится, что это сделано «в контексте решения... относительно предоставления автокефалии украинской церкви».

Следующим этапом создания независимой православной церкви должно стать проведение Объединительного собора украинских епископов. Точная дата мероприятия пока не известна.

РПЦ предложила приходам Константинополя перейти в Московский патриархат
Политика

Ранее Вселенский патриархат в Константинополе установил каноническое общение с двумя украинскими церквями, не признаваемыми ​ Русской православной церковью (РПЦ) — с Украинской православной церковью Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церковью (УАПЦ). Это привело к разрыву евхаристического общения между РПЦ и Константинополем и стало шагом к созданию на Украине независимой от РПЦ церкви.

В середине октября глава Украинской автокефальной православной церкви митрополит Макарий рассказывал в интервью телеканалу ZIK о своих спорах с предстоятелем Украинской православной церкви Киевского патриархата Филаретом по поводу устава, названия и статуса единой украинской церкви.

Минюст Украины лишил УПЦ Московского патриархата прав на Почаевскую лавру
Политика

По словам советника президента Украины Ростислава Павленко, официальное сообщение о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви и о дате объединительного собора появится 29 ноября по завершении синода Вселенского патриархата, передает «Интерфакс». Собеседник уточнил, что сначала должен состояться Объединительный собор, где будет объявлено о создании независимой УПЦ. Ранее сообщалось, что собор пройдет в декабре.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Украина , Украинская церковь
Главное
Трамп отменил встречу с Путиным в Буэнос-Айресе Политика
Главное
Трамп отменил встречу с Путиным в Буэнос-Айресе Политика
Кремль отреагировал на решение Трампа отменить встречу с Путиным Политика
ЦБ впервые оценил влияние распродажи ОФЗ иностранцами на цену госдолга Финансы
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter