На объединительный собор в Киеве прибыли два архиерея УПЦ МП

На церковный собор для учреждения новой православной церкви в Киеве прибыли два архиерея канонической Украинской православной церкви (УПЦ МП). Об этом сообщается на портале Религиозно-информационной службы Украины.
Так, среди участников собора были замечены митрополит Переяслав-Хмельницкий Александр (Драбинко) и митрополит Винницкий Симеон (Шостацький).
Более того, на Софийскую площадь прибыл президент Украины Петр Порошенко, передает телеканал «112 Украина».
По данным телеканала, глава государства эмоционально поздоровался с людьми, собравшимися в ожидании начала церемонии, и вошел в храм Святой Софии.
Кроме Порошенко на мероприятие духовенства прибыл спикер Верховной рады Андрей Парубий.
Как передает «112 Украина», собор должен был начаться еще в 10:00 по местному времени (11:00 мск), однако начало церемонии задержали из-за регистрации участников. Он пройдет за закрытыми дверями в храме Святой Софии.