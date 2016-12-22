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На объединительный собор в Киеве прибыли два архиерея УПЦ МП
Общество, 15:05
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На объединительный собор в Киеве прибыли два архиерея УПЦ МП

На церковный собор для учреждения новой православной церкви в Киеве прибыли два архиерея канонической Украинской православной церкви (УПЦ МП). Об этом сообщается на портале Религиозно-информационной службы Украины.

Так, среди участников собора были замечены митрополит Переяслав-Хмельницкий Александр (Драбинко) и митрополит Винницкий Симеон (Шостацький).

Более того, на Софийскую площадь прибыл президент Украины Петр Порошенко, передает телеканал «112 Украина».

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По данным телеканала, глава государства эмоционально поздоровался с людьми, собравшимися в ожидании начала церемонии, и вошел в храм Святой Софии.

Кроме Порошенко на мероприятие духовенства прибыл спикер Верховной рады Андрей Парубий.

Как передает «112 Украина», собор должен был начаться еще в 10:00 по местному времени (11:00 мск), однако начало церемонии задержали из-за регистрации участников. Он пройдет за закрытыми дверями в храме Святой Софии.

Теги: Киев , архиерей , УПЦ
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