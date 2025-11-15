FT заявила о планах США убрать из ЕС российский газ до последней молекулы

США нацелены на полное вымещение российского газа с европейского рынка, аналогичные усилия предпринимаются в Азии. Путин говорил, что российская энергетика чувствует себя уверенно

Фото: Patrick Pleul / dpa / picture-alliance / ТАСС

Должностные лица США совершали поездки по странам Европы для продвижения американских энергоносителей вместо российского топлива, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По ее данным, американская сторона пытается уничтожить «весь до последней молекулы» российский газ на европейском рынке.

Кампания американских чиновников совпала с попыткой нефтетрейдера Gunvor приобрести зарубежные активы российского ЛУКОЙЛа, против которого США ввели санкции. Как отмечает FT, это доставило сложности нефтетрейдеру, поскольку СМИ в тот момент сосредоточились на прошлых связях компании с Россией.

Gunvor был назван ЛУКОЙЛом потенциальным покупателем, но Минфин США предупредил, что не выдаст этой компании лицензию на ведение бизнеса до завершения российско-украинского конфликта.

До 2014 года совладельцем Gunvor был российский бизнесмен Геннадий Тимченко, который за день до введения в отношении него санкций США продал свою долю — 43,5% акций Gunvor другому крупному акционеру компании, Торбьёрну Торнквисту. Тот в результате получил 86% акций на $6,6 млрд (остальные, как пишет Forbes, принадлежат сотрудникам компании). Сейчас Торнквист — председатель совета директоров.

Несмотря на контроль над Gunvor, американские власти по-прежнему опасались ее возможных связей с Москвой, пишет FT. «Gunvor был хорошо известен всем, кто был знаком с Россией при Путине», — рассказал изданию Дэниел Фрид, бывший координатор по политике санкций (2013-2017), курировавший ограничительные меры США против России после присоединения Крыма в 2014 году.

США на официальном уровне требуют от союзников прекратить закупки российских газа и нефти. Американские делегации на переговорах с другими странами каждый раз поднимает вопрос о поставках энергоресурсов из России и Ирана, рассказал в ноябре глава МВД США Даг Бургум. Аналогичные усилия США принимают в отношении азиатских стран.

«Они (европейцы. — РБК) категорически заявили, что к концу следующего, 2026 года, полностью прекратят импорт российского газа в любом виде. До конца этого года по-прежнему можно покупать российский газ по спотовым контрактам. Можно покупать газ из России по контракту в 2026 году. Но как только наступит первое января 2027-го, российского газа больше не будет», — заявил в сентябре американский министр энергетики Кристофер Райт.

Исключений для себя добилась Венгрия, однако ее премьер Виктор Орбан разошелся с Белым домом в сроках послаблений. Будапешт утверждает, что исключение действует бессрочно, Вашингтон — один год.

Санкции ведут к сокращению поступлений российской нефти на мировой рынок, это вызовет резкое повышение стоимость нефти и нефтепродуктов, предупредил в ноябре президент Владимир Путин. Он добавил: «Мы чувствуем себя уверенно, устойчиво, и несмотря на определенные потери — они, конечно, будут. Связано это со многими обстоятельствами».