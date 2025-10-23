 Перейти к основному контенту
Путин предложил подумать, на кого работают советники Трампа по нефти

Война санкций
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Вячеслав Прокофьев / Sputnik / Reuters)

Стоит подумать о том, на кого работают те сотрудники администрации США, кто подсказывает американскому президенту решения по ограничительными мерам в отношении российской нефти, заявил президент России Владимир Путин.

Он пояснил, что эти санкции ведут к тому, что поступление российской нефти на мировой рынок сокращается. «Это приведет к резкому увеличению стоимости на нефть и нефтепродукты, в том числе на автомобильных заправках. И США не исключение. А если учитывать внутриполитический календарь тех же Штатов, то понятно, насколько чувствительны будут некоторые процессы в этой связи. И те, кто подсказывают действующей администрации такие решения, надо понять, на кого работают», — сказал Путин.

Путин оценил новые санкции США
Политика
Владимир Путин

Накануне Вашингтон ввел новые санкции против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа, а также 34 их дочерних структур, заявив об «отсутствии у России серьезной заинтересованности в мирном процессе».

Все активы указанных компаний и связанных с ними организаций, находящиеся под юрисдикцией США или контролируемые американскими лицами, подлежат блокировке. Минфин США предупредил, что готов принять дополнительные меры и призвал «союзников присоединиться» и «соблюдать эти санкции».

