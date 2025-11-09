Белый дом поспорил с Орбаном о разрешении на нефть из России

Венгрия настаивает, что получила бессрочное освобождение от санкций США в отношении российской нефти, однако в Белом доме утверждают, что исключение действует только один год, сообщает Reuters.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, давний союзник президента США Дональда Трампа, встретился с ним в пятницу в Белом доме, чтобы добиться отсрочки санкций против России. После переговоров Орбан объявил, что Вашингтон сделал «бессрочное» исключение для Будапешта на поставки российских энергоносителей через «Турецкий поток» и «Дружбу». Слова премьера позднее подтвердил министр иностранных дел страны Петер Сийярто. «Санкций на поставки нефти и газа в Венгрию на неопределенный срок не будет», — заявил он.

Однако чиновник Белого дома сообщил Reuters, что отсрочка действует в течение одного года. Собеседник добавил, что Венгрия также диверсифицирует свои закупки энергоносителей и обязалась закупить сжиженный природный газ у США на сумму около $600 млн.

По данным Международного валютного фонда (МВФ), в 2024 году Венгрия купила 74% газа и 86% нефти из России. Прекращение поставок может обойтись ей более чем в 4% ВВП.

Материал дополняется