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В Финляндию запретили въезд российских машин в том числе через Норвегию

Финская таможня: ввоз машин с российскими номерами из Норвегии также запрещен
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Война санкций
Запрет на ввоз зарегистрированных в России машин на территорию ЕС через Финляндию будет действовать и на автомобили, следующие из Норвегии, пояснил глава финского таможенного департамента. Мера начнет действовать с 16 сентября
Фото: Sasu Makinen / Global Look Press
Фото: Sasu Makinen / Global Look Press

Запрет на ввоз машин с российскими номерами на территорию Евросоюза через Финляндию распространяется также и на границу с Норвегией, заявил глава финского департамента таможенного контроля Сами Ракшит, передает Yle.

«Запрет распространяется на въезд в ЕС, а это значит, что под запрет попадут и зарегистрированные в России автомобили, прибывающие в Финляндию из Норвегии», — пояснил он и отметил, что прибывающие из королевства машины также контролируются.

Запрет на ввоз зарегистрированного в России личного автотранспорта в Финляндию начнет действовать с полуночи 16 сентября. Финский МИД заявил, что заехать в страну на автомобиле с российскими номерами смогут только граждане ЕС, постоянно проживающие в России, либо члены их семей, а также дипломаты. Кроме того, ограничение не распространяется на случаи, когда въезд необходим по гуманитарным соображениям.

Глава ведомства Элина Валтонен отметила, что о конфискации автомобилей речи не идет, она возможна только в случае уголовного расследования. На вывоз из страны автомобилей с российскими номерами дано полгода: крайний срок - 16 марта 2024 года.

Финляндия стала четвертой из стран Евросоюза, имеющих сухопутную границу с Россией, которая ввела подобные ограничения. До этого въезд машин с российскими номерами запретили Эстония, Латвия и Литва, а также Германия. Из граничащих с Россией стран ЕС единственным государством без такого запрета остается Польша.

В Эстонию будут пропускать только автобусы и мотоциклы. Латвия сделала исключение для машин компаний, осуществляющих транзитные перевозки грузов по территории ЕС между Калининградской областью и Россией. Литва также сделала исключение для следующих в Калининград из России и обратно личных автомобилей. Во всех странах предупредили об угрозе конфискации.

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Вопрос о запрете въезда был поднят после разъяснений Еврокомиссии (ЕК) от 8 сентября, в которых было сказано, что въезд в страны Евросоюза на личных автомобилях (таможенный код 8703 — автомобили для перевозки менее десяти человек), зарегистрированных в России, расценивается как запрещенный импорт, даже если машины используются в личных целях. В ЕК отметили, что каждая страна-член вправе сама решать, вводить ли запрет, разъяснения носят рекомендательный характер.

Германия ввела такое ограничение и до этих разъяснений. В июле РБК сообщил, что россияне столкнулись с изъятием машин на немецкой таможне.

В Финляндию запретили въезд российских машин в том числе через Норвегию
В Финляндию запретили въезд российских машин в том числе через Норвегию

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Финляндия Норвегия таможня запрет на ввоз машина ЕС
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