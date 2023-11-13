Финляндия объяснила запрет на въезд на велосипедах нелегалами

Пункт пропуска «Ваалимаа» на границе России и Финляндии (Фото: Takimoto Marina / Global Look Press)

Финляндия решила запретить въезд в страну на велосипеде из России в связи с ростом числа людей, прибывающих на территорию государства с не отвечающими требованиям документами, заявил Yle заместитель командующего пограничной охраной Юго-Восточной Финляндии подполковник Юкка Луккари.

«За последнюю неделю было около 30 случаев. Это явно растущее явление», — сказал он, подчеркнув, что ситуация на границе в целом спокойная, а число несанкционированных пересечений не изменилось.

Луккари добавил, что у въезжающих, чаще всего использующих Россию как транзитную страну, не было необходимых документов, велосипеды зачастую не отвечали техническим требованиям, например, отсутствовали специальные фонари, кроме того, некоторые люди были без шлемов.

По оценкам Пограничной службы Финляндии, люди намеренно въезжают в страну через Россию без необходимых для въезда документов, заявила глава финского МВД Мари Рантанен.

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