Финляндия объяснила запрет на въезд на велосипедах нелегалами
Финляндия решила запретить въезд в страну на велосипеде из России в связи с ростом числа людей, прибывающих на территорию государства с не отвечающими требованиям документами, заявил Yle заместитель командующего пограничной охраной Юго-Восточной Финляндии подполковник Юкка Луккари.
«За последнюю неделю было около 30 случаев. Это явно растущее явление», — сказал он, подчеркнув, что ситуация на границе в целом спокойная, а число несанкционированных пересечений не изменилось.
Луккари добавил, что у въезжающих, чаще всего использующих Россию как транзитную страну, не было необходимых документов, велосипеды зачастую не отвечали техническим требованиям, например, отсутствовали специальные фонари, кроме того, некоторые люди были без шлемов.
По оценкам Пограничной службы Финляндии, люди намеренно въезжают в страну через Россию без необходимых для въезда документов, заявила глава финского МВД Мари Рантанен.
Материал дополняется.
SberProTech 2023 - II конференция партнёров Сбера по цифровой трансформации бизнеса
Как восстанавливается рынок полимеров в России
На пике. Тренды и вызовы рынка жилой недвижимости
Цифровая поликлиника: новые профессии в здравоохранении
Личный трек. Карьерные стратегии для «белых воротничков»
Навигатор по цифровым решениям
Луч света. Что такое Li-Fi и чем он лучше Wi-Fi
Умный фермер. Какие задачи аграриев решает искусственный интеллект
Двойники в сетях: как цифровизация меняет энергетику России
«Все захотели заниматься туризмом»: барометр отрасли