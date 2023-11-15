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Военная операция на Украине ,  
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CNN узнал о намерении Байдена одобрить бюджет без помощи Киеву и Израилю

CNN: Байден одобрит законопроект о финансировании без помощи Украине и Израилю
Сюжет
Военная операция на Украине
Президент поддержит законопроект о финансировании правительства, если его примет сенат. Белый дом ранее его раскритиковал, назвав несерьезным, а также путем к «хаосу и дальнейшим остановкам экономики»
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Leah Millis / Reuters)

Президент США Джо Байден одобрит законопроект о государственном финансировании без предоставления помощи Украине и Израилю, если его примет сенат, сообщает CNN со ссылкой на источник в Белом доме.

«Конгресс должен также решить неотложные вопросы национальной безопасности и внутренние потребности, включая финансирование Израиля, Украины, гуманитарную помощь, безопасность границ, WIC [программа питания для женщин, младенцев и детей] и другие важные приоритеты, которые имеют двухпартийную поддержку», — добавил собеседник.

Новый план временного бюджета был предложен в воскресенье, 12 ноября. Белый дом его сразу раскритиковал, назвав несерьезным, а также путем к «хаосу и дальнейшим остановкам экономики».

Однако, как пишет Politico, в течение следующих 72 часов подчиненные Байдена непублично проинформировали конгрессменов-демократов, что президент поддержит законопроект, если его примет сенат. После этого законопроект был принят палатой представителей при поддержке демократов.

Лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер рассказал 14 ноября об обсуждении опасений с Белым домом и согласии, что, «если это поможет избежать остановки работы [правительства], будет хорошо».

Сенат должен успеть одобрить проект бюджета до пятницы, 17 ноября.

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20 октября Байден запросил у конгресса согласования бюджета, куда вошли средства на помощь Украине в размере $61,4 млрд и Израилю в размере $14,3 млрд. Однако недавно избранный спикер палаты представителей Майк Джонсон предложил разделить помощь Израилю и Украине. Позже республиканцы внесли отдельный законопроект, предусматривающий деньги для Израиля, без упоминания Украины, но демократы его заблокировали. После этого Джонсон предложил законопроект о двухэтапном финансировании правительства — уже без помощи Украине и Израилю.

Во временный бюджет на 45 дней, который Байден подписал 30 сентября, средства на помощь Украине также не были включены (война между Израилем и ХАМАС тогда еще не началась).

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Елена Чернышова
Украина США Джо Байден финансирование шатдаун
Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
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