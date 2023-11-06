Минфин Украины предупредил о дыре в бюджете в $29 млрд без помощи союзников

Киев предупредил о дыре в бюджете Украины в $29 млрд без помощи союзников

Украине как можно скорее нужна помощь от стран-партнеров, заявил глава украинского Минфина, предупредив, что последствия экономического кризиса в стране скажутся на всей Европе

Киев, Украина (Фото: Oleksii Chumachenko / Keystone Press Agency / Global Look Press)

На этой неделе Украина готовится принять закон о государственном бюджете страны на 2024 год, но без дальнейшей поддержки со стороны союзников Киеву грозит дыра в нем в размере $29 млрд, заявил Politico министр финансов Сергей Марченко.

По словам министра, если в стране возникнет экономический кризис, последствия этого ощутят и во всей Европе — из-за миграции, роста цен, особенно на некоторые продукты питания, а также на нефть и газ.

Politico напоминает, что Евросоюз обещал выделить Украине пакет помощи в размере €50 млрд на следующие четыре года в рамках корректировки бюджета ЕС на период с 2024 по 2027 год. Одобрение программы требует поддержки всех 27 стран — участниц объединения, но в конце октября Венгрия и Словакия выступили против, сославшись на проблемы коррупции на Украине. Ситуация усугубляется и из-за неопределенности по этому вопросу в США: 3 ноября палата представителей приняла план республиканцев по предоставлению помощи Израилю в размере $14,3 млрд в борьбе с ХАМАС без упоминания Украины. Президент Джо Байден, ранее просивший выделить $105 млрд на поддержку этих двух стран и другие цели, пригрозил наложить вето на документ.

По словам Марченко, Украина готова проводить дальнейшие реформы, направленные на борьбу с коррупцией, но помощь стране необходима как можно скорее — с начала 2024 года.

Министр также призвал союзников передать на восстановление Украины российские активы в размере $300 млрд, замороженных в странах G7 с начала военных действий. Страны Запада ранее заявили, что ищут для этого юридические основания. Москва считает блокировку активов и планы по их передаче Киеву незаконными. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что Москва будет искать «нелинейные, нестандартные варианты ответа» на такие действия. Россия также осуждает финансовую и военную поддержку Украины со стороны других государств — в Кремле считают, что это говорит о вовлеченности Запада в конфликт.

На прошлой неделе кабмин Украины одобрил ко второму чтению проект госбюджета на следующий год. Как передает «Интерфакс-Украина», потребность во внешней финансовой поддержке в документе снизили с $42,9 млрд до около $41 млрд, в частности, благодаря увеличению плановых доходов в результате пересмотра макропоказателей и учету других дополнительных поступлений.