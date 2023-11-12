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В конгрессе США предложили новый план бюджета без помощи Украине

В палате представителей США предложили новый план бюджета без помощи Украине
Проект временного бюджета для избежания шатдауна представил спикер палаты представителей, республиканец Майк Джонсон. Белый дом уже раскритиковал предложение
Майк Джонсон
Майк Джонсон (Фото: Nathan Howard / Reuters)

Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон (республиканец) обнародовал план нового временного бюджета, который разрабатывают для избежания шатдауна — прекращения работы правительства США из-за несогласованного финансирования. Проект, как сообщает The Wall Street Journal (WSJ) не содержит дополнительных средств на поддержку Украины, Израиля и Тайваня.

Предложение включает два этапа финансирования: до 19 января — для ведомств, которым законодатели почти утвердили бюджеты на следующий год (это, к примеру, Минсельхоз и Минтранс) и до начала февраля — для тех, чье годовое финансирование еще согласуется (среди них Минюст и Минтруд).

Газета отмечает, что всего необходимо одобрить 12 законопроектов об ассигнованиях правительственным ведомствам на следующий год. На данный момент палата представителей (нижняя в конгрессе) приняла семь из них, сенат — три. Палату представителей контролируют республиканцы, сенат — демократы, что усиливает противоречия в ходе согласования проектов.

До конца действия утвержденного в начале октября проекта временного бюджета осталась неделя, отмечает WSJ.

В Белом доме (президент Джо Байден — демократ) проект Джонсона раскритиковали. Пресс-секретарь главы государства Карин-Жан Пьер заявила, что предложение приведет к хаосу и «полной остановке» работы правительства. «Республиканцам в палате представителей необходимо перестать тратить время на собственные политические разногласия, заняться своей работой и работать в двухпартийном режиме, чтобы предотвратить шатдаун», — посоветовала она.

Во временный бюджет, который действует на данный момент, средства на помощь Украине также не были заложены (когда Байден подписал соответствующий закон, война Израиля и ХАМАС еще не началась). Выделение финансирования обеим странам вызывают разногласия у демократов и республиканцев.

7 ноября демократы в сенате заблокировали принятие проекта республиканцев о выделении помощи Израилю без Украины. Байден ранее просил направить Киеву $61,4 млрд, Тель-Авиву — $14,3 млрд (столько же предлагали в своем проекте республиканцы).

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Белый дом предупреждал, что средства на поддержку Украины исчерпываются, поэтому объемы пакетов военной помощи уменьшаются (последний составил $125 млн).

Россия негативно оценивает западную помощь Украине. Москва считает, что таким образом доноры Киева вовлекаются в конфликт.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
палата представителей Украина Израиль шатдаун
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