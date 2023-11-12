В конгрессе США предложили новый план бюджета без помощи Украине
Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон (республиканец) обнародовал план нового временного бюджета, который разрабатывают для избежания шатдауна — прекращения работы правительства США из-за несогласованного финансирования. Проект, как сообщает The Wall Street Journal (WSJ) не содержит дополнительных средств на поддержку Украины, Израиля и Тайваня.
Предложение включает два этапа финансирования: до 19 января — для ведомств, которым законодатели почти утвердили бюджеты на следующий год (это, к примеру, Минсельхоз и Минтранс) и до начала февраля — для тех, чье годовое финансирование еще согласуется (среди них Минюст и Минтруд).
Газета отмечает, что всего необходимо одобрить 12 законопроектов об ассигнованиях правительственным ведомствам на следующий год. На данный момент палата представителей (нижняя в конгрессе) приняла семь из них, сенат — три. Палату представителей контролируют республиканцы, сенат — демократы, что усиливает противоречия в ходе согласования проектов.
До конца действия утвержденного в начале октября проекта временного бюджета осталась неделя, отмечает WSJ.
В Белом доме (президент Джо Байден — демократ) проект Джонсона раскритиковали. Пресс-секретарь главы государства Карин-Жан Пьер заявила, что предложение приведет к хаосу и «полной остановке» работы правительства. «Республиканцам в палате представителей необходимо перестать тратить время на собственные политические разногласия, заняться своей работой и работать в двухпартийном режиме, чтобы предотвратить шатдаун», — посоветовала она.
Во временный бюджет, который действует на данный момент, средства на помощь Украине также не были заложены (когда Байден подписал соответствующий закон, война Израиля и ХАМАС еще не началась). Выделение финансирования обеим странам вызывают разногласия у демократов и республиканцев.
7 ноября демократы в сенате заблокировали принятие проекта республиканцев о выделении помощи Израилю без Украины. Байден ранее просил направить Киеву $61,4 млрд, Тель-Авиву — $14,3 млрд (столько же предлагали в своем проекте республиканцы).
Белый дом предупреждал, что средства на поддержку Украины исчерпываются, поэтому объемы пакетов военной помощи уменьшаются (последний составил $125 млн).
Россия негативно оценивает западную помощь Украине. Москва считает, что таким образом доноры Киева вовлекаются в конфликт.
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