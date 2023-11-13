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В России началась подготовка производства истребителей Checkmate

В России началась подготовка производства первых образцов истребителей Checkmate

В России началась подготовка к производству первых легких тактических истребителей Checkmate, сообщила пресс-служба госкорпорации «Ростех», передает «РИА Новости».

«Конструкторская документация передана на завод-изготовитель, начата подготовка производства первых образцов», — рассказали в госкорпорации.

Checkmate — однодвигательный истребитель, способный поражать до шести целей. Скорость самолета составляет 1,8 Маха, а боевой радиус — 3 тыс. километров. Первую партию истребителей Checkmate планируется произвести в 2026 году.

Презентация истребителя прошла на МАКС-2021, зарубежная премьера Checkmate состоялась так же в 2021 году на авиасалоне Dubai Airshow. В «Ростехе» отметили, что проект после этого был изменен, из-за чего сдвинулись и сроки первого вылета. Он был запланирован на 2023 год, но после его назначили на 2025-й.

В мае 2022 года гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов говорил, что серийное производство истребителей Checkmate планируется начать в 2027 году. 

Самолет создается на собственные средства госкорпорации без привлечения бюджетных денег, подчеркнул тогда Чемезов. Он говорил, что цена одного истребителя Checkmate составит от $25 млн до $30 млн.

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