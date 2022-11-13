WSJ узнала о совете Киеву подумать о «реалистичных требованиях» к Москве

WSJ узнала о совете Киеву со стороны США подумать о «реалистичных требованиях» к Москве

Советник президента США Салливан, в частности, порекомендовал Киеву пересмотреть цели по Крыму, пишет газета. В ходе визита в Киев в начале ноября он дал понять, что Украине нужно по крайней мере казаться открытой к переговорам

Владимир Зеленский (Фото: John Moore / Getty Images)

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан рекомендовал команде украинского лидера Владимира Зеленского задуматься «о своих реалистичных требованиях и приоритетах» для переговоров с Москвой, включая пересмотр цели Киева по возвращению Крыма, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на двух европейских дипломатов.

Вашингтон, отмечает издание, дал понять Киеву, что ему нужно по крайней мере казаться открытым для решения конфликта путем переговоров. Салливан передал это Зеленскому и его заместителям в ходе визита в Киев 4 ноября. У Киева, если он проявит открытость к переговорам, появятся рычаги воздействия, считают собеседники издания.

Как пишет WSJ, представители администрации Джо Байдена, в том числе Салливан, продолжают публично заверять, что Вашингтон не намерен давить на Киев и настаивать на переговорах. Это вызывает недоумение у союзников Соединенных Штатов по НАТО. Как пояснял Салливан, задача США — «поставить их [Украину] в наилучшее положение на поле боя, чтобы, если и появится возможность для дипломатии, они заняли бы лучшую позицию за столом переговоров».

Чиновники из некоторых европейских стран, особенно восточных и северных, считают, что публичное подталкивание к переговорам может навредить усилиям Украины и «сыграть на руку России, стремящейся расколоть альянс». В то же время, по словам европейских и американских собеседников, нет признаков того, что Кремль заинтересован в серьезных переговорах.

В начале ноября Зеленский назвал среди условий для переговоров с Москвой восстановление территориальной целостности и возмещение ущерба. При этом он не упомянул среди них отсутствие на посту президента России Путина, указывало издание Politico, связав это с «легким подталкиванием» со стороны США. Зеленский отказался от переговоров с Россией, пока ее возглавляет Путин, после присоединения к ней Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Позднее украинский лидер пояснил, что «не закрывал дверь» для переговоров с российской стороной и будет разговаривать с той Россией, «которая действительно будет готова к миру».

В российском МИДе заявили, что Москва открыта к переговорам без предварительных условий, предположив, что шансы на их возобновление увеличатся, если Киеву «прикажут из соответствующих столиц». В Кремле допустили, что Россия может добиться своей цели путем диалога, но указали при этом на его невозможность «с учетом позиции украинской стороны».

Россия настаивала в том числе на внеблоковом и безъядерном статусе Украины, а также на признании перехода России территорий. Киев уступки исключал.