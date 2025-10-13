Зеленский: Трамп пока не принял решение о поставках Украине ракет Tomahawk

Зеленский ответил на вопрос о решении Трампа по поставкам Tomahawk

Американский президент Дональд Трамп пока не принял решение насчет поставки Киеву дальнобойных крылатых ракет Tomahawk. Об этом сообщил в интервью телеканалу Fox News президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы работаем над этим. И я жду решения президента Трампа», — сказал он.

Президент Украины отметил, что ожидает от Трампа активных действий по прекращению конфликта Москвы и Киева.

Материал дополняется