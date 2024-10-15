В Киеве усомнились в открытии «второго фронта» Западом

Подоляк считает, что Украина не дождется открытия «второго фронта» союзниками, однако может рассчитывать на ужесточение санкций против России и Ирана. Россия считает санкции незаконными

Михаил Подоляк (Фото: paparazzza / Shutterstock)

Украина не дождется открытия своими союзниками еще одного фронта против России, заявил советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк в телеграм-канале.

Подоляк пишет о «стратегическом агрессивном картеле», или CRINK, в который он включил Россию, Иран и Северную Корею. По мнению Подоляка, эти страны после начала военной операции на Украине сплотились, оказывая помощь друг другу, и теперь этот «картель» представляет «глобальную угрозу для Запада».

В то же время «противодействие [со стороны Запада] опаздывает и каждый раз оказывается слишком слабым, поощряя противников к более радикальным действиям», считает советник.

Новый генсек НАТО Марк Рютте до этого пообещал, что работа нового командования альянса в немецком Висбадене поможет Украине добиться «настоящих перемен» на поле боя. Этот штаб играет ключевую роль в координации поставок военной помощи.

«Очевидно, что Украина не дождется открытия союзниками «второго фронта». Но мы можем рассчитывать хотя бы на ужесточение торговых санкций. Россия и Иран существенно зависят от экспорта энергоносителей, некоторые другие страны — от их импорта, и в этой битве можно одержать победу, не сделав ни единого выстрела», — написал Подоляк.

Западные страны обвиняли Иран в поставках вооружения России. Осенью 2022 года ЕС ввел санкции против иранского производителя дронов Shahed Aviation Industries из-за данных о том, что беспилотники поставили в Россию. Тегеран и Москва отвергали обвинения, позже иранские власти признали, что России поставили партию дронов до начала военной операции.

Власти США неоднократно заявляли о намерении России закупить у Ирана баллистические ракеты. В Кремле отрицали это, отмечая, что Москва сотрудничает с «целым рядом государств» и в «самых разных областях». Иран отрицает подобные поставки России. В начале сентября Тегеран объявил, что не поставляет военную помощь ни одной из сторон конфликта, и призвал к тому же другие страны.

Четырнадцатого октября ЕС и Великобритания ввели санкции против иранских авиаперевозчиков Iran Air, Mahan Air и Saha Airlines. Брюссель подозревает их в причастности к передаче России продукции военно-промышленного комплекса. После этого Iran Air объявила, что прекращает полеты в Европу.

Москва осуждает военную помощь Киеву и заявляет, что это лишь затянет конфликт, но не изменит его исхода. Вводимые санкции российские власти считают нелегитимными. Снятие ограничений — одно из условий прекращения огня и начала переговоров, выдвинутых президентом России Владимиром Путиным в июне.