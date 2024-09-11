Песков ответил на слова Блинкена о поставке Ираном баллистических ракет

Российская армия имеет «полный арсенал всех необходимых средств для продолжения специальной военной операции», заявил пресс-секретарь Путина, комментируя сообщения о поставках Ираном баллистических ракет

Энтони Блинкен (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Российская армия имеет «полный арсенал всех необходимых средств для продолжения специальной военной операции», заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя сообщения о поставке ракет из Ирана, передает «Интерфакс».

«Мы слышим очень много рассуждений о каких-то поставках каких-то вооружений Российской Федерации, они все не имеют под собой никаких оснований», — сказал Песков в ответ на слова госсекретаря США Энтони Блинкена о возможном использовании Москвой иранских баллистических ракет в ближайшее время.

Представитель Кремля отметил, что Россия сотрудничает с «целым рядом государств» и в «самых разных областях» и продолжит это делать в общих интересах.

Блинкен на совместной пресс-конференции в Лондоне с главой британского МИДа Дэвидом Лэмми накануне заявил, что Тегеран уже поставил России баллистические ракеты малой дальности. Вашингтон ввел новые санкции против Тегерана, под которые попала в том числе иранская авиакомпания Iran Air.

CNN и The Washington Post со ссылкой на источники сообщали о недавней передаче Ираном баллистических ракет малой дальности России для их применения на Украине. В постпредстве Исламской Республики при ООН это отрицают. «Иран считает негуманным оказание военной помощи сторонам, вовлеченным в конфликт, что приводит к росту человеческих жертв, разрушению инфраструктуры и отдалению от переговоров о прекращении огня», — заявили там.

В январе координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби обвинял Москву в планах закупить баллистические ракеты у Тегерана. В Кремле отказались это комментировать, отметив только, что у России и Ирана «развиваются отношения, в том числе в области военно-технического сотрудничества».

Западные страны не в первый раз обвиняют Иран в поставках вооружения России. В частности, в марте G7 пригрозила «значительными мерами» Тегерану в случае передачи Москве баллистических ракет. Санкции вводились в отношении иранских производителей беспилотников. Минобороны России сообщало об использовании на Украине дронов «Орлан-10», «Ланцет», «Иноходец», а также «Герань-2».

Россия и Иран неоднократно опровергали утверждения о поставках беспилотников. В Кремле назвали «не всегда правдивыми» публикации о поставках ракет из Ирана. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Москва и Тегеран развивают сотрудничество и диалог в разных сферах, «включая самые чувствительные области», и будут «продолжать это делать в интересах народов наших двух стран».