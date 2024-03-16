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Военная операция на Украине ,  
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G7 пригрозила Ирану «значительными мерами» в случае поставок России ракет

G7 пригрозила Ирану «значительными мерами» в случае передачи ракет России
Сюжет
Военная операция на Украине

Страны G7 ответят новыми «значительными» мерами Ирану в случае передачи России баллистических ракет, следует из заявления лидеров «Большой семерки».

«Если Иран начнет поставлять России баллистические ракеты или связанные с ними технологии, мы готовы отреагировать быстро и скоординированно, в том числе новыми и значительными мерами против Ирана», — говорится в заявлении.

В G7 отметили, что подобные действия Ирана «усилили бы региональную дестабилизацию». Лидеры «Большой семерки» напомнили, что ранее государство передало России беспилотники.

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Политика
Фото:Stringer / Reuters

В январе координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Москва якобы намерена закупить баллистические ракеты у Ирана. Кирби заявлял об этом и ранее, но в Кремле отказались это комментировать, отметив только, что у России и Ирана «развиваются отношения, в том числе в области военно-технического сотрудничества».

В феврале глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз «готов ответить дополнительными санкциями в случае, если Иран предоставит России баллистические ракеты».

Россия и Иран неоднократно опровергали утверждения о поставках Тегераном беспилотников Москве. При этом в ноябре 2022 года Иран признал, что передал России партию дронов до начала военной операции на Украине.

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Теги
G7 Иран баллистические ракеты поставки оружия военная помощь
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