G7 пригрозила Ирану «значительными мерами» в случае поставок России ракет

Страны G7 ответят новыми «значительными» мерами Ирану в случае передачи России баллистических ракет, следует из заявления лидеров «Большой семерки».

«Если Иран начнет поставлять России баллистические ракеты или связанные с ними технологии, мы готовы отреагировать быстро и скоординированно, в том числе новыми и значительными мерами против Ирана», — говорится в заявлении.

В G7 отметили, что подобные действия Ирана «усилили бы региональную дестабилизацию». Лидеры «Большой семерки» напомнили, что ранее государство передало России беспилотники.

В январе координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Москва якобы намерена закупить баллистические ракеты у Ирана. Кирби заявлял об этом и ранее, но в Кремле отказались это комментировать, отметив только, что у России и Ирана «развиваются отношения, в том числе в области военно-технического сотрудничества».

В феврале глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз «готов ответить дополнительными санкциями в случае, если Иран предоставит России баллистические ракеты».

Россия и Иран неоднократно опровергали утверждения о поставках Тегераном беспилотников Москве. При этом в ноябре 2022 года Иран признал, что передал России партию дронов до начала военной операции на Украине.