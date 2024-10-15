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Война санкций ,  
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Иран прекратил перелеты в Европу собственными рейсами

Авиакомпания Iran Air после санкций ЕС прекратила полеты в Европу
Сюжет
Война санкций
Под санкции ЕС попал перевозчик Iran Air — единственная авиакомпания страны, которая могла совершать полеты в Европу. В Тегеране заявили, что полеты в ЕС теперь будут осуществлять иностранные компании
Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press
Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

Авиакомпания Iran Air после введения против нее санкций со стороны ЕС прекратила полеты в Европу, заявил представитель иранской ассоциации авиакомпаний Максуд Асаади Самани, передает портал Namehnews.

Euronews сообщает, что через несколько часов после введения ограничений пассажиры получили СМС от аэропорта Тегерана имени Имама Хомейни, что рейсы в пункты назначения в Европе не состоятся. Когда пассажиры связались с представителями аэропорта, они объяснили, что это связано с санкциями.

Евросоюз накануне, 14 октября, ввел ограничения против Iran Air и еще двух перевозчиков — Mahan Air и Saha Airlines. Помимо них под санкции попали еще четыре юрлица и семь физлиц. Ограничения были введены в связи с тем, что Брюссель подозревает их в причастности к передаче России продукции ВПК. Санкции ввела также Великобритания.

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи в сентябре назвал ложными данные о поставках баллистических ракет России. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также заявил, что Москва не получала ракеты от Тегерана.

Представитель иранского МИДа Эсмаил Багаи осудил Брюссель и Лондон за введение санкций и отметил, что они основаны на «ложных и безосновательных предлогах».

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В ассоциации авиаперевозчиков Ирана сообщили, что рейсы в Европу в Иране пользуются спросом и теперь его будут удовлетворять иностранные авиакомпании.

«Из-за особых условий региона некоторые иностранные авиакомпании ограничили свои полеты в Иран. Поэтому в этой ситуации часть европейских рейсов теперь будет осуществляться через стыковочные рейсы из промежуточной страны, таких как Турция или ОАЭ», — отмечает Самани.

По его словам, из иранских авиакомпаний выполнять рейсы в Европу могла только Iran Air, так как это единственный перевозчик, в парке которого есть самолеты с дозаправкой — из-за санкций против Ирана воздушные суда страны испытывают проблемы с топливом.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
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