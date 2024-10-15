Рютте заявил, что России не запугать НАТО
НАТО не запугать угрозами со стороны России, альянс продолжит оказывать поддержку Украине, заявил генеральный секретарь блока Марк Рютте во время первого визита на базу в немецком Висбадене.
«Послание заключается в том, что мы продолжим делать все необходимое, чтобы убедиться, что он [президент России Владимир Путин] не добьется своих целей, и Украина победит», — заявил Рютте в совместном интервью Reuters и Der Hessische Rundfunk.
Генсек посетил американскую базу Clay Barracks, где расположилась штаб-квартира новой миссии под названием «Помощь в обеспечении безопасности и обучении Украины» (NATO Security Assistance and Training for Ukraine, NSATU), которая постепенно возьмет на себя координацию западной военной помощи Киеву. Она рассматривается как возможность поддержки Украины в случае победы на выборах в США Дональда Трампа, указывает агентство.
Reuters отмечает, что на базе в Висбадене также находится американское подразделение, которое отвечает за ракеты большой дальности, которые США собираются временно разместить в Германии с 2026 года. Путин заявлял, что если США разместят ракеты в Германии, важные российские объекты окажутся в зоне их досягаемости с подлетным временем около десяти минут, поэтому Москва будет считать себя свободной от моратория на размещение своего оружия.
Рютте также подчеркнул, что НАТО — «оборонительный альянс, а не наступательный». «Мы не заинтересованы в захвате какой-либо части какой-либо другой страны за пределами территории НАТО», — заявил он. По его словам, блок готов противостоять любой угрозе. «Нас никогда не запугают наши противники», — резюмировал он.
На прошлой неделе генсек НАТО в интервью Sky News заявил, что союзники по блоку не будут обращать внимание на «бряцание оружием» со стороны России, так как НАТО — «сильный» альянс.
«У нас есть все необходимое, чтобы гарантировать, что НАТО в безопасности и что мы можем отразить любую угрозу», — сказал он. По его словам, любые угрозы блоку бесполезны. Рютте напомнил об учениях Steadfast Noon («Непоколебимый полдень»), они начались 14 октября. Их цель — отработать доставку и применение американского тактического ядерного оружия, размещенного в Европе.
«В условиях горячей войны, которая ведется в рамках украинского конфликта, разумеется, подобные учения не ведут ни к чему, кроме как к дальнейшему нагнетанию напряженности», — заявили в Кремле в ответ на учения альянса.
В июне Владимир Путин заявлял, что Россия не бряцает ядерным оружием и никогда не начинала риторику ядерной эскалации, но не исключал изменения ядерной доктрины в случае необходимости. В сентябре он объявил о поправках в документ. В частности, Путин предложил рассматривать агрессию со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства, как совместное нападение на Россию.
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