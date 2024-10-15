Рютте заявил, что России не запугать НАТО

Альянс готов противостоять любой угрозе и продолжит оказывать поддержку Украине, сказал генсек. Путин заявлял, что Россия не бряцает ядерным оружием и никогда не начинала риторику ядерной эскалации

НАТО не запугать угрозами со стороны России, альянс продолжит оказывать поддержку Украине, заявил генеральный секретарь блока Марк Рютте во время первого визита на базу в немецком Висбадене.

«Послание заключается в том, что мы продолжим делать все необходимое, чтобы убедиться, что он [президент России Владимир Путин] не добьется своих целей, и Украина победит», — заявил Рютте в совместном интервью Reuters и Der Hessische Rundfunk.

Генсек посетил американскую базу Clay Barracks, где расположилась штаб-квартира новой миссии под названием «Помощь в обеспечении безопасности и обучении Украины» (NATO Security Assistance and Training for Ukraine, NSATU), которая постепенно возьмет на себя координацию западной военной помощи Киеву. Она рассматривается как возможность поддержки Украины в случае победы на выборах в США Дональда Трампа, указывает агентство.

Reuters отмечает, что на базе в Висбадене также находится американское подразделение, которое отвечает за ракеты большой дальности, которые США собираются временно разместить в Германии с 2026 года. Путин заявлял, что если США разместят ракеты в Германии, важные российские объекты окажутся в зоне их досягаемости с подлетным временем около десяти минут, поэтому Москва будет считать себя свободной от моратория на размещение своего оружия.

Рютте также подчеркнул, что НАТО — «оборонительный альянс, а не наступательный». «Мы не заинтересованы в захвате какой-либо части какой-либо другой страны за пределами территории НАТО», — заявил он. По его словам, блок готов противостоять любой угрозе. «Нас никогда не запугают наши противники», — резюмировал он.

На прошлой неделе генсек НАТО в интервью Sky News заявил, что союзники по блоку не будут обращать внимание на «бряцание оружием» со стороны России, так как НАТО — «сильный» альянс.

«У нас есть все необходимое, чтобы гарантировать, что НАТО в безопасности и что мы можем отразить любую угрозу», — сказал он. По его словам, любые угрозы блоку бесполезны. Рютте напомнил об учениях Steadfast Noon («Непоколебимый полдень»), они начались 14 октября. Их цель — отработать доставку и применение американского тактического ядерного оружия, размещенного в Европе.

«В условиях горячей войны, которая ведется в рамках украинского конфликта, разумеется, подобные учения не ведут ни к чему, кроме как к дальнейшему нагнетанию напряженности», — заявили в Кремле в ответ на учения альянса.

В июне Владимир Путин заявлял, что Россия не бряцает ядерным оружием и никогда не начинала риторику ядерной эскалации, но не исключал изменения ядерной доктрины в случае необходимости. В сентябре он объявил о поправках в документ. В частности, Путин предложил рассматривать агрессию со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства, как совместное нападение на Россию.