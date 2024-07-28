 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Путин предупредил об ответе России на размещение ракет США в Германии

Если США разместят ракеты в Германии, важные российские объекты окажутся в зоне их досягаемости с подлетным временем около 10 минут, Москва будет считать себя свободной от моратория на размещение своего оружия, заявил Путин
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Если США разместят в Германии высокоточные ракетные комплексы, в зоне досягаемости этого оружия окажутся важные российские объекты, в том числе административные, промышленные центры и оборонная инфраструктура, заявил президент Владимир Путин на параде в День ВМФ в Санкт-Петербурге.

«В случае реализации США подобных планов будем считать себя свободными от ранее взятого на себя одностороннего моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности, включая повышение возможности береговых войск нашего Военно-морского флота», — предупредил он.

Намерения развернуть в Европе американское оружие Путин сравнил с временами холодной войны. По словам президента, подлетное время ракет к целям на российской территории составит 10 минут. Президент напомнил также, что ранее на учениях США отработали переброску ракетных комплексов в Данию и на Филиппины.

Шольц назвал условие отказа от размещения в Германии американских ракет
Политика
Олаф Шольц

Согласно планам, о которых Германия и США объявили на саммите НАТО, на немецкой территории с 2026 года будут размещены крылатые ракеты Tomahawk, SM-6 и гиперзвуковые ракеты. Развертывание будет иметь «эпизодический» характер, глава Минобороны Германии Борис Писториус назвал это ответом на дислокацию оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области, отметив, что место размещения пока не выбрано.

По словам канцлера Олафа Шольца, размещение ракет в Германии — сдерживающий фактор, призванный гарантировать, «что войны не будет». Чтобы Берлин отказался от этих планов, Россия должна прекратить военный конфликт с Украиной, заявил он.

Кремль увидел в планах США «атрибуты холодной войны с конфронтацией, с прямым противостоянием». Замглавы МИДа Сергей Рябков не исключил, что Россия в ответ может развернуть ракеты в том числе с ядерным вооружением.

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
 

Reuters сообщил об осложнении Израилем переговоров о перемирии в Газе

Лучшие винные бары России по версии самих сомелье

Помпео допустил одобрение Трампом ленд-лиза Украине на $500 млрд

Дилеры попросили отложить повышение утильсбора на 2025 год

Барак Обама объявил о поддержке кандидатуры Камалы Харрис на выборах президента США

Илон Маск заявил о готовности к бою против Цукерберга

Из законопроекта о криптовалюте убрали запрет оборота и частного майнинга

Россияне считают инвестиции в жилье невыгодными, а ипотеку — недоступной
Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Владимир Путин США Германия ракеты
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
МИД допустил развертывание ядерных ракет в ответ на американские в ФРГ
Политика
США назвали сроки размещения гиперзвукового оружия в Германии
Политика
Шольц назвал условие отказа от размещения в Германии американских ракет
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 27 июля
EUR ЦБ: 93,26 (+0,09) Инвестиции, 26 июл, 18:01 Курс доллара на 27 июля
USD ЦБ: 85,57 (+0,16) Инвестиции, 26 июл, 18:01
Фатальные ошибки: как правильно торговать на маркетплейсахРБК И МТС Банк, 12:55
Во втором городе в Челябинской области ввели режим ЧС из-за затопленийОбщество, 12:55
Один человек погиб при крушении легкомоторного самолета в КЧРОбщество, 12:50
Израиль дал Ливану «последний шанс» на предотвращение войныПолитика, 12:35
Спикер парламента Молдавии предложил признать голод после войны геноцидомПолитика, 12:26
Путин поприветствовал китайских моряков на параде ВМФПолитика, 12:13
Путин предупредил об ответе России на размещение ракет США в ГерманииПолитика, 12:12
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Кто из россиян выступит во второй день ОлимпиадыСпорт, 12:08
Патрушев увидел в заявлениях Украины о переговорах желание передышкиПолитика, 11:55
Трех жителей Каспийска арестовали по подозрению в подготовке терактовПолитика, 11:53
Какие перспективы ждут золото и другие драгметаллы в будущемРБК и Сбер, 11:48
В МВД опровергли запрет на бороду для полиции ПетербургаОбщество, 11:48
Эффект ореола: как адекватно строить мнение о людяхPro, 11:42
WP сообщила о сомнениях в получении Украиной преимущества вместе с F-16Политика, 11:36