Путин предупредил об ответе России на размещение ракет США в Германии

Если США разместят ракеты в Германии, важные российские объекты окажутся в зоне их досягаемости с подлетным временем около 10 минут, Москва будет считать себя свободной от моратория на размещение своего оружия, заявил Путин

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Если США разместят в Германии высокоточные ракетные комплексы, в зоне досягаемости этого оружия окажутся важные российские объекты, в том числе административные, промышленные центры и оборонная инфраструктура, заявил президент Владимир Путин на параде в День ВМФ в Санкт-Петербурге.

«В случае реализации США подобных планов будем считать себя свободными от ранее взятого на себя одностороннего моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности, включая повышение возможности береговых войск нашего Военно-морского флота», — предупредил он.

Намерения развернуть в Европе американское оружие Путин сравнил с временами холодной войны. По словам президента, подлетное время ракет к целям на российской территории составит 10 минут. Президент напомнил также, что ранее на учениях США отработали переброску ракетных комплексов в Данию и на Филиппины.

Согласно планам, о которых Германия и США объявили на саммите НАТО, на немецкой территории с 2026 года будут размещены крылатые ракеты Tomahawk, SM-6 и гиперзвуковые ракеты. Развертывание будет иметь «эпизодический» характер, глава Минобороны Германии Борис Писториус назвал это ответом на дислокацию оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области, отметив, что место размещения пока не выбрано.

По словам канцлера Олафа Шольца, размещение ракет в Германии — сдерживающий фактор, призванный гарантировать, «что войны не будет». Чтобы Берлин отказался от этих планов, Россия должна прекратить военный конфликт с Украиной, заявил он.

Кремль увидел в планах США «атрибуты холодной войны с конфронтацией, с прямым противостоянием». Замглавы МИДа Сергей Рябков не исключил, что Россия в ответ может развернуть ракеты в том числе с ядерным вооружением.