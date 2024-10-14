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Военная операция на Украине ,  
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Кремль оценил учения НАТО в Европе как нагнетание напряженности

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Учения НАТО в европейских странах в нынешних условиях приведут к росту напряженности в отношениях европейских государств с Москвой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос об отношении Кремля к старту двухнедельных ядерных учений Североатлантического альянса Steadfast Noon.

«В условиях горячей войны, которая ведется в рамках украинского конфликта, разумеется, подобные учения не ведут ни к чему, кроме как к дальнейшему нагнетанию напряженности», — сказал Песков.

Страны НАТО начали двухнедельные ядерные учения
Политика
Фото:As1 Amber Mayall Raf / Keystone Press Agency / Global Look Press

14 октября страны НАТО начали ежегодные ядерные учения Steadfast Noon. Участники отрабатывают доставку и применение размещенного в Европе американского тактического ядерного оружия.

В 2024 году маневры проходят под руководством Бельгии и Нидерландов. Учения состоятся на восьми военных базах, в них задействованы 2 тыс. военных и 60 самолетов из 13 стран. Реальные боеприпасы на учениях не используются.

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Военная операция на Украине Дмитрий Песков НАТО учения
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