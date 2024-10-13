Экс-генсек НАТО назвал правильной попытку выстроить отношения с Россией

Выстраивать отношения с Россией было правильно и после холодной войны, и после событий в Крыму в 2014-м. Запад ошибся в том, что недостаточно поддерживал в военном плане Украину, это облегчило задачу Москве, считает Столтенберг

Йенс Столтенберг (Фото: Omar Havana / Getty Images)

Попытка улучшить отношения с Россией была верной стратегией, заявил бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью Spiegel.

Он вступил в должность в 2014-м — в год присоединения Крыма к России — и возглавлял альянс десять лет. Журналист попросил дать его оценку тому, что занимавшая пост канцлера Германии в те годы Ангела Меркель хотела, чтобы в НАТО «навели мосты с Россией».

«Я до сих пор считаю, что это была правильная стратегия. Было правильно попытаться построить лучшие отношения с Россией после холодной войны. Даже после аннексии Крыма и начала боевых действий в Донбассе мы продолжали встречаться в Совете Россия — НАТО. Последний раз это было в январе 2022 года. Тогда у нас не было иллюзий по поводу России, но нам предстояло разобраться в очень непростых отношениях с нашим соседом», — сказал он.

Речь идет о попытке России и стран НАТО договориться о предоставлении Москве гарантий безопасности. Она требовала, в частности, чтобы блок перестал расширяться, в том числе присоединив Украину, отказался от ведения любой военной деятельности на территории этой страны и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии и т.д. Прошло несколько встреч, но достигнуть соглашения стороны не смогли.

Начало военной операции на Украине бывший генсек назвал самым сложным моментом своей карьеры во главе НАТО. По его словам, в блоке видели подготовку российских войск и понимали, что боевые действия начнутся, но все равно это событие стало «шокирующим».

Столтенберг отметил, что после событий в Крыму в НАТО решили заняться укреплением общей обороны, «как никогда раньше», установили минимальный порог в 2% ВВП на инвестиции в оборонный сектор, но отсутствие военной поддержки Украины в большей степени, чем это было, «облегчило» задачу России: «Это должно быть уроком на будущее для всех партнеров по НАТО».

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. Украина и страны Запада считают голосование незаконным и не признают его итоги. Президент Владимир Путин называл вопрос принадлежности полуострова «исторически закрытым». Фиксация статуса Крыма в составе России наряду с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями — одно из условий Путина для запуска мирного процесса с Украиной.

Россия осуждает предоставление Киеву военной помощи союзниками. Президент Владимир Путин говорил, что «Запад накачивает Украину оружием» и «гордится этим». При этом западные страны нарушают «в известной степени» международное право, поставляя оружие в зону конфликта, но предпочитают «не замечать» это.