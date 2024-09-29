Кремль заявил о готовности поправок в ядерную доктрину

Развитие ситуации у российских границ и участие западных стран в конфликте Москвы и Киева потребовали изменений в доктрину и «канонизации новых условий», заявил Песков. Сигнал услышали «трезвые головы», поправки готовы, сказал он

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Поправки в российскую ядерную доктрину подготовлены, «сейчас это будет оформляться», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков телеведущему Павлу Зарубину.

Корректировки в доктрину и основы госполитики ядерного сдерживания необходимы с учетом того, как менялась международная обстановка и «нагнеталась напряженность» у границ России, заявил Песков. «По сути, ядерные державы стали принимать участие в конфликте вокруг Украины на стороне Украины», — сказал он и отметил продвижение к российским границам военной инфраструктуры НАТО. По словам Пескова, развитие ситуации «требовало документального оформления, канонизации новых условий».

Пресс-секретарь президента ранее назвал поправки сигналом «недружественным странам». В интервью Зарубину Песков сказал, что «трезвые головы» на Западе услышали его, а «оголтелые головы продолжают эту оголтелую политику, которая может иметь весьма и весьма негативные последствия для всех».

Вопрос о том, с какого момента может применяться обновленная доктрина, Песков переадресовал военным: «Они внимательно следят за тем, какие именно вооружения и как используются. Именно они фиксируют прямую вовлеченность стран коллективного Запада в конфликте вокруг Украины».

Президент Владимир Путин объявил о поправках в документ 25 сентября на заседании Совбеза. В частности, он предложил рассматривать агрессию со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства, как совместное нападение на страну. Применение ядерного оружия будет рассматриваться при получении «достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения» и пересечении ими границы. Решение о публикации изменений в документ будет принято позже, говорили ранее в Кремле.

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал планы России «безответственными» и «несвоевременными», его поддержал представитель ЕС по внешней политике Петер Стано. Генсек НАТО Йенс Столтенберг счел анонсированные Путиным поправки попыткой запугать Украину и альянс. Премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что использование ядерной энергии в военных целях станет «началом конца». При этом министр обороны Германии Борис Писториус посчитал, что изменения российской доктрины не стоит обсуждать, так как «завтра появится что-то другое». МИД России назвал первую реакцию западных стран «достаточно развернутой».