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Страны НАТО начали двухнедельные ядерные учения

Страны НАТО начали двухнедельные ядерные учения
НАТО начинает в Европе Steadfast Noon — учения с тактическим ядерным оружием. Они продлятся две недели, в них не будут использовать реальные боеприпасы. Подробнее — в материале РБК
Фото: As1 Amber Mayall Raf / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: As1 Amber Mayall Raf / Keystone Press Agency / Global Look Press

14 октября Североатлантический альянс начинает учения Steadfast Noon («Непоколебимый полдень»). Суть их в том, чтобы отработать доставку и применение американского тактического ядерного оружия, размещенного в Европе. Учения, которые в этот раз проходят под руководством Бельгии и Нидерландов (две страны из пяти, которые разместили на своих базах американские ядерные бомбы), продлятся две недели и охватят восемь военных баз, в них будут задействованы 2 тыс. военных и 60 самолетов из 13 стран — бомбардировщики и истребители, способные нести ядерное оружие, самолеты сопровождения, дозаправки, разведки и радиоэлектронной борьбы. Реальные боеприпасы на учениях использовать не будут.

Как сообщает The Associated Press, основную часть учений НАТО проведет в Северном море, в 900 км от России; полеты авиации будут проходить в основном над Бельгией и Нидерландами, а также над Великобританией и Данией. Об этих маневрах Москва предупреждена, передает агентство со ссылкой на официальных лиц НАТО.

Steadfast Noon проходят ежегодно примерно в одно и то же время — альянс подчеркивает, что это плановое мероприятие и элемент ядерного сдерживания НАТО, которое генеральный секретарь альянса Марк Рютте назвал «краеугольным камнем безопасности» организации. «Steadfast Noon — это важное испытание ядерного сдерживания альянса, которое посылает четкий сигнал любому противнику, что НАТО будет защищать и оборонять всех союзников», — уточнил он. Сообщая об учениях, альянс также напомнил декларацию вашингтонского саммита НАТО, который прошел в июле 2024 года. В ней утверждается, что главная цель ядерного потенциала НАТО — «сохранение мира, недопущение принуждения и сдерживание агрессии» и что «до тех пор, пока существует ядерное оружие, НАТО будет оставаться ядерной союзнической организацией».

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Марк Рютте

Что такое Nuclear Sharing

Steadfast Noon вписываются в концепцию НАТО Nuclear Sharing. Она предполагает, что в случае конфликта самолеты союзников, сертифицированные как машины двойного назначения, при поддержке обычных сил альянса будут нести ядерное оружие. НАТО подчеркивает, что провести ядерную миссию можно будет только после одобрения Группы ядерного планирования (Nuclear Planning Group — NPG), куда входят все страны альянса, кроме Франции (она решила в группе не участвовать), и разрешения президента США и премьер-министра Великобритании. Другими словами, в случае ядерного конфликта решение о применении такого оружия лежит на ядерных странах, а воплотить они его смогут с участием союзников.

Механизм Nuclear Sharing действует с 1954 года. В его рамках США разместили свое ядерное оружие в Европе, с окончанием холодной войны этот арсенал стал сокращаться: если в 1971 году в регионе было более 7 тыс. боевых ядерных зарядов (пиковое значение), то к 2000-му осталось 480. Сейчас, по подсчетам «Бюллетеня ученых-атомщиков», в Европе размещено около 100 ядерных бомб B61 — это единственный вид нестратегического оружия в арсенале США. Они находятся на шести авиабазах в пяти странах, с которыми США заключили соответствующие двусторонние соглашения (число бомб и самолеты — по данным «Бюллетеня»).

  • Бельгия, авиабаза Кляйне Брогель (Kleine Brogel) — 10–15 авиабомб с возможностью доставки самолетами F-16MLU.
  • Германия, авиабаза Бюхель (Büchel) — 10–15 бомб, самолеты PA-200 Tornado.
  • Италия, авиабазы Авиано (Aviano) — 20–30 бомб, самолеты F-16 C/D — и Геди (Ghedi) — 10–15 бомб, самолеты PA-200 Tornado.
  • Нидерланды, авиабаза Фолькель (Volkel) — 10–15 бомб, самолеты F-16MLU.
  • Турция, авиабаза Инджирлик (Incirlik) — 20–30 бомб, неназванные американские самолеты. В отличие от других стран Турция не позволяет США постоянно держать на своей территории соответствующую авиацию. Это значит, что в случае конфликта либо американские самолеты будут прилетать на авиабазу за оружием, либо оружие с нее будут перемещено к средствам его доставки.

Также в последние два года идет переоборудование авиабазы Лейкенхит (Lakenheath) в Великобритании — по оценке аналитиков, для того чтобы вновь разместить там американские заряды.

Еще шесть стран — Венгрия, Дания, Польша, Чехия и две неназванные — участвуют в программе НАТО SNOWCAT (Support of Nuclear Operations With Conventional Air Tactics — «Поддержка ядерных операций с помощью обычной воздушной тактики»), которая нацелена на то, чтобы военная инфраструктура неядерных государств могла использоваться для поддержки ядерных миссий.

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Фото:Минобороны РФ

Учения Steadfast Noon начались почти через три недели после того, как президент России Владимир Путин объявил о внесении изменений в российскую ядерную доктрину. На заседании Совета безопасности 25 сентября он сообщил о следующем:

  • Москва расширила категории государств и военных союзов, в отношении которых будет проводить ядерное сдерживание;
  • дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых нужны мероприятия ядерного сдерживания;
  • агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства Москва будет рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию;
  • Россия будет рассматривать вариант применения ядерного оружия «при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы»; речь идет о самолетах стратегической и тактической авиации, крылатых ракетах, беспилотниках, гиперзвуковых и других летательных аппаратах;
  • Москва готова применить ядерное оружие «в случае агрессии против России и Белоруссии как участника Союзного государства» — «в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу нашему суверенитету».

Новый вариант ядерной доктрины России по-прежнему не опубликован.

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ядерное оружие НАТО учения Северное море
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