Папа римский призвал создать гуманитарные коридоры в секторе Газа

Папа римский Франциск (Фото: Fabio Frustaci / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Необходимо создать гуманитарные коридоры для спасения тех, кто находится в секторе Газа, заявил папа римский Франциск, его слова приводит Reuters.

Он также призвал освободить заложников, которых удерживают боевики палестинского исламистского движения ХАМАС.

«Я настоятельно прошу, чтобы дети, больные, старики, женщины и все мирные жители не стали жертвами конфликта», — сказал папа Франциск. Понтифик призвал соблюдать гуманитарные права, прежде всего в секторе Газа, и гарантировать работу гуманитарных коридоров для помощи населению.

Папа Франциск подчеркнул, что «войны — всегда поражение», поэтому необходимо остановить военные действия, в том числе и на Украине.

Ватикан предложил выступить посредником в конфликте между Израилем и ХАМАС для освобождения заложников в секторе Газа и содействия миру, сообщило агентство.

«Необходимо восстановить чувство разума, отказаться от слепой логики ненависти и отвергнуть насилие как решение», — заявил госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин. По его словам, Израиль имеет право на защиту, однако «даже законная защита должна быть пропорциональна».

Израильские военные 13 октября призвали мирных жителей уехать на юг Газы для безопасности, указывая, что боевики ХАМАС используют их как «живой щит». 15 октября на три часа армия обороны Израиля открыла гуманитарный коридор в южную часть сектора Газа.

Группировка ХАМАС отказалась от переговоров по поводу освобождения или обмена заложников до окончания войны с Израилем. Боевики удерживают в том числе граждан России и Китая.

Ранее газета The New York Times узнала о переносе запланированной на выходные наземной операции Израиля в секторе Газа из-за облачной погоды, которая может помешать операторам беспилотников обеспечивать поддержку с воздуха. Собеседники издания сообщили, что «десяткам тысяч» израильских солдат уже отдан приказ захватить город Газа и уничтожить высшее военное и политическое руководство региона.