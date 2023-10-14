Cairo 24 сообщил об отказе Египта выпустить американцев из сектора Газа
Власти Египта отказались пропустить иностранцев, желающих покинуть сектор Газа, через сухопутный переход Рафах, сообщает Cairo 24 со ссылкой на источники в секторе Газа.
По словам очевидцев, граждане США несколько часов прождали перед контрольно-пропускным пунктом, но им не разрешили перейти границу.
Как пояснили египетские источники, страна отказалась использовать этот пограничный переход только для пропуска через него иностранцев, желающих уехать из сектора Газа.
14 октября AFP со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщило, что Израиль и Египет договорились открыть КПП «Рафах», чтобы позволить американцам, застрявшим в секторе Газа, выехать из него. По словам собеседника агентства, погранпереход будет работать с 12:00 до 17:00 по местному времени (совпадает с московским). Источники CNN и Reuters до этого говорили, что Каир обсуждает доставку гуманитарной помощи через границу, но отвергает возможность открытия перехода для беженцев.
С тех пор как в 2007 году контроль над сектором Газа перешел к палестинской группировке ХАМАС, Израиль и Египет объявили блокаду региона. Египетские власти ввели строгий контроль за проходом людей и товаров через КПП «Рафах». Это единственный пункт пропуска из сектора Газа в направлении Синайского полуострова.
Хороший прогноз на осень от ВТБ с кредитом наличными по ставке от 3,9%!
Сумма кредита от 5000 руб. до 40 млн руб.
Получите решение онлайн за пару минут!
Кредит наличными в ВТБ от 3,9%