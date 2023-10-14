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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Президент Аббас исключил эвакуацию палестинцев из сектора Газа

Президент Палестины Аббас исключил эвакуацию из сектора Газа по требованию ЦАХАЛ
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Байден по отдельности провел переговоры с Нетаньяху и палестинским лидером Аббасом. Тот исключил эвакуацию палестинцев из сектора Газа. ЦАХАЛ призвала к переселению на фоне подготовки к масштабной атаке, в том числе с суши

Лидер Палестины Махмуд Аббас в разговоре с президентом США Джо Байденом исключил эвакуацию палестинцев из сектора Газа, передает WAFA.

Аббас отметил необходимость срочного открытия гуманитарных коридоров в секторе Газа, предоставления основных продуктов и медикаментов, доставки воды, электричества и топлива населению.

Также палестинский президент заявил о неприятии насилия в отношении мирного населения с обеих сторон и призвал к освобождению задержанных гражданских.

По словам Аббаса, мир и безопасность в регионе будут достигнуты только путем «реализации решения о сосуществовании двух государств, основанного на резолюциях международного права». Он сказал, что палестинская сторона готова участвовать в достижении мира и безопасности, подчеркнув, что это возможно «только путем предоставления палестинскому народу его полных законных прав».

Тем же вечером Байден провел разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Офис израильского премьера в X (бывшая Twitter) отметил, что это уже пятая беседа с 7 октября, когда силы палестинского исламистского движения ХАМАС атаковали Израиль.

Нетаньяху поблагодарил Байдена за поддержку Израиля и помощь в области безопасности и разведки.«Премьер-министр подчеркнул единство и решимость достичь поставленных целей боевых действий», — говорится в сообщении.

Материал дополняется.

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Махмуд Аббас Джо Байден Биньямин Нетаньяху Палестина сектор Газа Израиль
Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
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