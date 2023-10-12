Молодое население и блокада Израиля: как устроена экономика сектора Газа

Сектор Газа — эксклав частично признанного государства Палестина — находится в эпицентре конфликта между ХАМАС и Израилем. РБК разбирался, как устроена экономика региона, чем занимается население и почему оно быстро растет

Газа, Палестина (Фото: Shadi Tabatibi / Reuters)

Сектор Газа де-юре является одной из двух изолированных друг от друга территорий частично признанного государства Палестина, а фактически контролируется палестинским исламистским движением ХАМАС. 7 октября ХАМАС заявил о начале наступления на Израиль: боевики провели массированные ракетные обстрелы юга Израиля и вторглись в израильские населенные пункты. В ответ армия Израиля начала операцию «Железные мечи» и наносит удары по целям в секторе Газа.

Демография сектора Газа

Регион расположен на берегу Средиземного моря, имеет сухопутные границы с Израилем и Египтом (со стороны Синайского полуострова). Площадь сектора Газа составляет всего 360 кв. км (длина 40 км, ширина 6–12 км). На такой небольшой территории проживают 2,1 млн человек по состоянию на 2023 год, следует из данных справочника ЦРУ (CIA World Factbook). Исходя из этих показателей плотность населения в секторе Газа приближается к 6 тыс. человек на квадратный километр, что делает регион одним из самых густонаселенных в мире. В крупнейшем городе Газа живут около 780 тыс. человек.

В секторе Газа высокая рождаемость, и численность населения бурно растет (на 2% в год). По оценке CIA World Factbook на 2023 год, суммарный коэффициент рождаемости составляет 3,34 ребенка в среднем на одну женщину репродуктивного возраста (это 40-е место в мире, средний показатель по всему миру — 2,3, в Израиле — 2,54). Но в секторе Газа высокий уровень младенческой смертности: на тысячу родившихся умирает больше 15 детей (15,6 против 3,6 в Израиле).

Население очень молодое: доля детей до 14 лет — примерно 40%, пожилых в возрасте 65 лет и старше — всего лишь 3%. Половина палестинцев, проживающих в секторе Газа, находится в возрасте до 19 лет: медианный возраст составляет 18 лет, что заметно ниже среднемирового показателя в 30 лет, по данным ООН (примерно столько же и в Израиле). Согласно оценкам ООН, которые цитировал Reuters, уровень молодежной безработицы в Газе достигает 70%.

Качественных источников статистической информации по сектору Газа нет. Часть информации собирает Центральное статистическое бюро Палестины (находящееся на Западном берегу реки Иордан), но проверить достоверность этих данных невозможно. Что касается ЦРУ, то оно берет данные у Бюро переписи населения США, у которого есть международная программа, оценивающая демографические параметры по всем странам мира. «Но если ООН раз в два-три года пересматривает и перепроверяет данные по всем странам, то Бюро переписи США — только по некоторым, то есть данные по разным странам обновляет с разной регулярностью, по некоторым из них данные не обновляются десятилетиями и сильно устарели», — говорит демограф Алексей Ракша.

«Демографический переход (первый), который предполагает сперва снижение детской смертности и затем снижение рождаемости, в секторе Газа набрал силу относительно поздно, только в 90-х годах ХХ века, позже, чем во всех остальных странах», — объясняет Ракша. Судя по данным ООН, еще в 1980-х годах на палестинских территориях на одну женщину приходилось более семи детей, но с тех пор рождаемость в Газе сильно упала и продолжает падать, составляя сейчас около 3,5 ребенка на женщину, указывает эксперт. «При этом в секторе Газа рождаемость выше, чем на Западном берегу реки Иордан, и выше, чем у всех соседей. А в Израиле рождаемость держится на уровне 2,8–3 ребенка на женщину уже не первое десятилетие», — говорит Ракша. Если так и дальше пойдет, то совсем скоро рождаемость станет одинаковой: внутри Израиля рождаемость у арабов уже опустилась ниже, чем у евреев, подчеркивает он. «Тем не менее поскольку возрастная структура населения является прямым результатом демографических процессов за много предшествующих десятилетий, то в секторе Газа население еще долго будет в среднем моложе, чем в Израиле», — констатирует Ракша.

Последствия демографии для общества

По словам Ракши, молодое население «означает большой потенциал для войны, беспорядков и насилия». «К сожалению, молодежь от 14 до 25 лет представляет собой основной человеческий материал для исламистских организаций и движений», — указывает старший преподаватель Школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Зелтынь. «Достаточно посмотреть на кадры пассионарных демонстраций поддержки на улицах арабских городов — вы вряд ли увидите там много участников старше 40 лет. Статистических данных на эту тему нет, но можно смело предположить, что «скамейка запасных» для бригад «Кассама» (военное крыло движения ХАМАС. — РБК) — это практически все молодое население Газы», — подчеркивает он.

У молодежи сильны чувства ресентимента (в переводе с французского — злопамятность, озлобление), направленные против Израиля, объясняет Зелтынь. По его словам, они думают так: «Евреи отобрали у нас землю и не дают нам возможности создать свое государство». Но в безрадостное настоящее молодых людей в Газе «поместило как раз руководство ХАМАС, которое сегодня пережидает бурю в Катаре (там базируется политическое крыло движения)», считает эксперт.

Экономика и источники финансирования

По данным справочника ЦРУ, в 2021 году ВВП сектора Газа по паритету покупательной способности (ППС) составил $27,8 млрд. Для сравнения, ВВП Израиля по ППС в 2022 году составлял $473 млрд, следует из данных Всемирного банка.

В 2007–2022 годах среднегодовой рост экономики в секторе Газа оценивается лишь в 0,4% при снижении реального подушевого ВВП на 2,5% в среднем за год на фоне быстрого роста численности населения, пишет Международный валютный фонд (МВФ) в сентябрьском докладе о ситуации на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа. Экономика Газы страдает из-за «низких уровней физического и человеческого капитала, ухудшения институтов и отсутствия продуктивных инноваций».

По данным МВФ, безработица в секторе Газа в 2022 году составляла 45%, а численность населения за национальной чертой бедности — 53%. Официально экономическая активность в Газе складывается из аграрного производства (овощи, оливки, мясо птицы, овечье молоко) и небольших производств (мебель, текстиль, пищевая продукция), а одним из немногих динамичных секторов является строительство (рост на 20% в среднем за год в 2007–2022 годах), указывает МВФ.

На фоне 16-летней блокады со стороны Израиля наиболее активно развивалась теневая туннельная экономика: на границе с Египтом строились сотни подземных переходов, через которые в сектор Газа нелегально проникали египетские товары, шли контрабандные потоки оружия в Газу. В 2008–2010 годах некоторые владельцы таких туннелей стали долларовыми миллионерами, сообщали арабские СМИ. Однако в 2013 году Египет начал масштабную кампанию по разрушению этих туннелей, в 2014 году установил буферную зону на границе с сектором Газа, а в 2020 году построил бетонную стену на границе, преуспев в ликвидации большинства нелегальных подземных переходов.

Уровень жизни на Западном берегу реки Иордан, где частью территорий управляет Палестинская национальная администрация (ПНА), существенно выше, чем в Газе: так, безработица на Западном берегу колеблется около 13% (против 45% в секторе Газа), а подушевой ВВП на подконтрольных ПНА территориях примерно в четыре раза выше ($4458 против $1257 в секторе Газа за 2022 год, по оценкам Всемирного банка).

Международные доноры в основном направляют финансовую помощь на Западный берег, а оставшаяся помощь, поступающая в сектор Газа, носит преимущественно гуманитарный характер. В 2020 году 77% домохозяйств в секторе Газа получало помощь в виде продуктов питания и наличных трансферов в основном по линии Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA), указывает МВФ в сентябрьском докладе. По данным американского Совета по международным отношениям (CFR), ХАМАС получает в том числе финансовую поддержку от Ирана, а во времена процветания туннельного бизнеса активно собирал пошлины с товаров, которые удавалось перевозить через границу с Египтом.

Экономическая блокада Израиля

Сектор Газа сильно зависит от поставки ресурсов из Израиля, Египта, а также международной гуманитарной помощи. Крупнейшим донором для палестинцев является Европа. Еврокомиссия приняла решение не приостанавливать выплаты палестинским территориям, сообщил ее глава Жозеп Боррель. Ранее Reuters писал, что Евросоюз заморозит финансовую помощь из-за нападения ХАМАС на Израиль.

Большую часть электроэнергии сектор Газа получает из Израиля, отмечал Европарламент. После военных атак со стороны ХАМАС власти Израиля объявили об отключении электричества для региона. С развитием конфликта министр обороны Израиля заявил о полной блокаде сектора Газа, включая поставку воды и топлива. В ООН предупредили, что международное гуманитарное право запрещает блокаду региона, так как это угрожает жизням гражданского населения.

К частичной экономической блокаде Израиль прибегает уже давно, с тех пор как в октябре 2007 года объявил сектор Газа «враждебным государственным образованием». Кроме того, Израиль контролирует сотовые частоты и телекоммуникационную инфраструктуру на палестинских территориях, ограничивая скорость мобильного интернета, писал Bloomberg в феврале 2022 года. В то время как для своего населения Израиль внедряет технологии мобильного интернета 5G, Западный берег работает в сети 3G, а Газа — все еще в сети 2G.

С 2021 года, после прошлого военного конфликта между ХАМАС и Израилем, который длился десять дней, Израиль смягчил некоторые ограничения в отношении сектора Газа. В частности, страна предложила тысячам палестинцев разрешения и меры по облегчению экспорта, а также улучшению ветхой коммунальной инфраструктуры. Как сообщал Reuters, после этого в десять раз с момента предыдущего конфликта в 2015 году в Газе выросли продажи одежды — одного из основных бенефициаров смягчения блокады.

Летом Иерусалимский центр по связям с общественностью писал, что для экономического развития Газы «нужно выявить источники роста, которые будут находиться вне зоны досягаемости ХАМАС». В качестве идеи был выдвинут концепт искусственного острова, который мог бы быть построен в 4,5 км от побережья сектора Газа. Проект находился бы под контролем безопасности со стороны Израиля и мог бы стать «экономическими и транспортными воротами», открывшими бы Газу миру.

«На любой территории, имеющей длинное побережье с Средиземным морем, можно сделать курорт. Но географически для Газы это вряд ли возможно — нет естественных бухт. Нужно делать искусственные, а это большие финансовые вложения в зону, которая характеризуется высоким риском. Так что в ближайшем и не очень будущем курорта там не будет», — категоричен Зелтынь.