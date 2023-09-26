Собчак сообщила о звонке Кадырова после постов о сыне и избиении в СИЗО

По словам Собчак, Кадыров сказал ей, что «про него можно писать, что угодно, но про семью нельзя». Накануне она опубликовала целую серию постов про видео, на котором сын Кадырова бьет задержанного за сожжение Корана

Журналистка Ксения Собчак в своем телеграм-канале сообщила, что ей по видеосвязи позвонил глава Чечни Рамзан Кадыров после ее публикаций о его сыне Адаме, который в СИЗО в Грозном избил задержанного за сожжение Корана в Волгограде Никиту Журавеля. Собчак опубликовала пересказ разговора с Кадыровым, который длился 40 минут. Прямых цитат она не привела.

Накануне, 25 сентября, журналистка разместила у себя в телеграм-канале более 10 постов по поводу видео, который выложил Кадыров. На кадрах его сын Адам избивает задержанного за сожжение Корана в Волгограде Никиту Журавеля. Глава Чечни сказал, что гордится поступком сына. «Побил и правильно сделал», — написал он.

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В разговоре с Собчак, с ее слов, Кадыров сказал, что не хотел скрывать произошедшее и не видит в этом смысла. На вопрос журналистки, наказали ли Адама за избиение Журавеля, он ответил: «Нет, он молодец, он повел себя как настоящий мужчина».

Собчак также пересказала версию произошедшего, которую ей представил Кадыров. «Мы пришли в СИЗО, Журавель сказал что хочет поговорить со мной лично. Сказал, что хочет принять ислам, я сказал ему, что он шайтан и просто хочет спасти свою шкуру. И что такие мусульмане нам не нужны», — передала журналистка слова главы Чечни.

Кадыров также сообщил, что ничего не делал Журавелю. «Но потом я ушел из кабинета, а Адам там остался, я этого не заметил. Он у меня вообще сам себе на уме. Потом услышал крики, послал охранника своего разнимать их. Адам самостоятельный, темпераментный», — привела Собчак пересказ слов Кадырова.

Глава Чечни, по ее словам, предложил Собчак написать заявление в связи с произошедшим и выйти на пикет. «Если суд решит, что Адам виновен, значит он понесет наказание по всей строгости закона», — сказал Кадыров, по словам журналистки.

Собчак заявила, что глава Чечни разрешил ей опубликовать их разговор, но интервью давать отказался. Он также сказал, с ее слов, что «про него можно писать, что угодно, но про семью нельзя, это предупреждение». Самого Кадырова она описала как «живого, здорового». «Очень энергично ел орешки кешью», — написала она.

«Заявление, походу, придется писать. Скрестила пальцы, чтобы проверку начали по сообщениям в СМИ, иначе пойду сама», — добавила Собчак.

Никита Журавель сжег Коран в мае возле Соборной мечети в центре Волгограда. На допросе он заявил, что действовал по указанию украинских спецслужб за вознаграждение в 10 тыс. руб., а также что снимал для них военные объекты. Против него завели дело по ч. 2 ст. 148 УК (публичные действия, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих в местах, предназначенных для проведения богослужений), по которой грозит до трех лет лишения свободы.

21 мая дело передали в Чечню на фоне «многочисленных обращений жителей Чеченской Республики с просьбой признать их потерпевшими», сообщал СК. 27 мая задержанного доставили в Грозный.

После публикации Кадыровым видеозаписи с избиением Журавеля, уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что уничтожение священных книг — общественно опасное деяние, оскорбляющее чувства миллион верующих, но, «какое бы страшное преступление ни совершил человек», человек должен отвечать за него «перед судом по закону». «И во время следствия в СИЗО он безусловно должен содержаться по правилам, которые установлены законом», — отметила она.

В августе Москалькова сообщала, что получила обращение от Журавеля в связи с избиением Адамом Кадыровым. Она попросила чеченского уполномоченного по правам человека Мансура Солтаева разобраться в ситуации.