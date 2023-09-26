Собчак сообщила о звонке Кадырова после постов о сыне и избиении в СИЗО
Журналистка Ксения Собчак в своем телеграм-канале сообщила, что ей по видеосвязи позвонил глава Чечни Рамзан Кадыров после ее публикаций о его сыне Адаме, который в СИЗО в Грозном избил задержанного за сожжение Корана в Волгограде Никиту Журавеля. Собчак опубликовала пересказ разговора с Кадыровым, который длился 40 минут. Прямых цитат она не привела.
Накануне, 25 сентября, журналистка разместила у себя в телеграм-канале более 10 постов по поводу видео, который выложил Кадыров. На кадрах его сын Адам избивает задержанного за сожжение Корана в Волгограде Никиту Журавеля. Глава Чечни сказал, что гордится поступком сына. «Побил и правильно сделал», — написал он.
В разговоре с Собчак, с ее слов, Кадыров сказал, что не хотел скрывать произошедшее и не видит в этом смысла. На вопрос журналистки, наказали ли Адама за избиение Журавеля, он ответил: «Нет, он молодец, он повел себя как настоящий мужчина».
Собчак также пересказала версию произошедшего, которую ей представил Кадыров. «Мы пришли в СИЗО, Журавель сказал что хочет поговорить со мной лично. Сказал, что хочет принять ислам, я сказал ему, что он шайтан и просто хочет спасти свою шкуру. И что такие мусульмане нам не нужны», — передала журналистка слова главы Чечни.
Кадыров также сообщил, что ничего не делал Журавелю. «Но потом я ушел из кабинета, а Адам там остался, я этого не заметил. Он у меня вообще сам себе на уме. Потом услышал крики, послал охранника своего разнимать их. Адам самостоятельный, темпераментный», — привела Собчак пересказ слов Кадырова.
Глава Чечни, по ее словам, предложил Собчак написать заявление в связи с произошедшим и выйти на пикет. «Если суд решит, что Адам виновен, значит он понесет наказание по всей строгости закона», — сказал Кадыров, по словам журналистки.
Собчак заявила, что глава Чечни разрешил ей опубликовать их разговор, но интервью давать отказался. Он также сказал, с ее слов, что «про него можно писать, что угодно, но про семью нельзя, это предупреждение». Самого Кадырова она описала как «живого, здорового». «Очень энергично ел орешки кешью», — написала она.
«Заявление, походу, придется писать. Скрестила пальцы, чтобы проверку начали по сообщениям в СМИ, иначе пойду сама», — добавила Собчак.
Никита Журавель сжег Коран в мае возле Соборной мечети в центре Волгограда. На допросе он заявил, что действовал по указанию украинских спецслужб за вознаграждение в 10 тыс. руб., а также что снимал для них военные объекты. Против него завели дело по ч. 2 ст. 148 УК (публичные действия, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих в местах, предназначенных для проведения богослужений), по которой грозит до трех лет лишения свободы.
21 мая дело передали в Чечню на фоне «многочисленных обращений жителей Чеченской Республики с просьбой признать их потерпевшими», сообщал СК. 27 мая задержанного доставили в Грозный.
После публикации Кадыровым видеозаписи с избиением Журавеля, уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что уничтожение священных книг — общественно опасное деяние, оскорбляющее чувства миллион верующих, но, «какое бы страшное преступление ни совершил человек», человек должен отвечать за него «перед судом по закону». «И во время следствия в СИЗО он безусловно должен содержаться по правилам, которые установлены законом», — отметила она.
В августе Москалькова сообщала, что получила обращение от Журавеля в связи с избиением Адамом Кадыровым. Она попросила чеченского уполномоченного по правам человека Мансура Солтаева разобраться в ситуации.