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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об отражении семи атак ВСУ на купянском направлении

Минобороны: военные отразили семь атак ВСУ на купянском направлении
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российская группировка войск «Запад» отразила семь атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении, сообщает Минобороны в ежедневной сводке.

Атаки отразили в окрестностях сел Ивановка, Синьковка и Тимковка Харьковской области, уточнили в ведомстве.

Также в районе села Лиман Первый в этом же регионе военные обнаружили украинскую диверсионно-разведывательную группу и пресекли ее деятельность.

Потери украинской стороны на купянском направлении Минобороны оценило примерно в 215 военнослужащих ранеными и убитыми. Кроме того, ВСУ потеряли танк, две боевые машины пехоты, три пикапа и самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Krab», добавили в министерстве.

Накануне ведомство сообщило, что за неделю с 7 по 13 октября военные отразили 46 атак ВСУ в Харьковской области и Луганской народной республике (ЛНР). По данным оборонного ведомства, за неделю украинские силы потеряли более 830 военных и более 40 единиц техники.

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