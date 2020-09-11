Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 сентября
USD ЦБ: 75,53 (-0,54) Инвестиции, 10 сен, 12:40
Курс евро на 11 сентября
EUR ЦБ: 89,3 (-0,26) Инвестиции, 10 сен, 12:40
Академик РАН сообщил о способе лечения коронавируса без аппаратов ИВЛ Общество, 01:36 Россия в ООН заявила об отсутствии причин расследовать дело Навального Политика, 01:33 Академик РАН сообщил об эффективности «Триазавирина» от COVID-19 Общество, 01:01 Власти США раскрыли суть обвинений к попавшему под санкции россиянину Политика, 00:43 ПСЖ впервые за 14 лет проиграл «Лансу» Спорт, 00:31 Минтранс предложил готовиться к бесплатному транспорту и платным дорогам Общество, 00:00 Умер игрок «Что? Где? Когда?» Михаил Смирнов Общество, 10 сен, 23:50 Ученые поспорили о сроках выработки у россиян иммунитета от COVID-19 Общество, 10 сен, 23:37 «Яндекс.Такси» пошел на мировое с московской дорожной инспекцией Общество, 10 сен, 23:12 В Москве за сутки умерли девять человек с COVID-19 Общество, 10 сен, 23:07 Microsoft обнаружила кибератаки на выборы в США из России, Китая и Ирана Политика, 10 сен, 22:52 Сейм Литвы призвал мир считать Тихановскую избранным лидером Белоруссии Политика, 10 сен, 22:46 Путин извинился перед Вучичем за «неосмотрительный» пост Захаровой Политика, 10 сен, 22:32 В Минздраве допустили обязательную вакцинацию для выезда за рубеж Общество, 10 сен, 22:23
Отравление Навального ,  
0 

Россия в ООН заявила об отсутствии причин расследовать дело Навального

Германия пока не предоставила доказательств отравления Навального, которые позволили бы начать расследование, заявил Небензя. Ранее Берлин сообщил, что передал данные в ОЗХО, но в организации эту информацию опровергли
Фото: Брайан Смит / РИА Новости
Фото: Брайан Смит / РИА Новости

У России нет причин начинать расследование случившегося с оппозиционером Алексеем Навальным, пока она не получила данные от Германии. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил постоянный представитель России при организации Василий Небензя, передает «РИА Новости».

«Даже первокурсник юридического вуза знает, что любому расследованию должны предшествовать свидетельства и факты, основанные на доступных нам показаниях, иначе у наших правоохранительных органов нет основания для того, чтобы начать расследование», — сказал Небензя.

Он отметил, что российские врачи, «которые, кстати, спасли Алексея Навального, не нашли каких-либо химических субстанций в его анализах».

«Немецкая лаборатория заявляет, что они нашли. <...> Но мы не получили от Германии каких-либо доказательств, которые позволили бы нам сделать заключение, что это было преступление, попытка отравления, и таким образом [позволили ли бы] начать расследование», — сказал Небензя.

Лавров сравнил ситуацию Навального с делом Скрипалей и крушением MH17
Политика
Сергей Лавров

Накануне, 9 сентября, официальный представитель немецкого Минобороны Арне Коллатц-Йоханнсен сообщил, что результаты исследований бундесвера, согласно которым в биоматериалах Навального нашли следы яда из группы «Новичок», были переданы в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). Однако постоянное представительство России при ОЗХО опровергло эту информацию, говорится в ее пресс-релизе, который приводится на сайте посольства России в Нидерландах.

«Заявления официальных лиц Германии <...> являются недостоверными и не соответствующими действительности. В Техсекретариате ОЗХО нам подтвердили, что ни 9, ни 10 сентября Германия в организацию ничего не передавала», — указали в постоянном представительстве России при ОЗХО.

Читайте на РБК Pro
Глава «Ашана» в России — РБК: «Бизнес-модель «Ашана» больше не работает» РБК Pro: какие квартиры будут продаваться через 5 лет Как развивается и чего ждет российский рынок интим-товаров РБК Pro: как вести себя с разными типами переговорщиков. Инструкция

Разработчик «Новичка» объяснил данные об улучшении состояния Навального
Политика
Фото: Hayoung Jeon / EPA / ТАСС

На заседании начать расследование случившегося с Навальным от России потребовали представители Великобритании и Бельгии, представитель Франции при этом не упомянула о произошедшем и таким образом не стала выходить за рамки заявленной темы заседания — ликвидации химического оружия в Сирии, передает ТАСС.

Так, заместитель постпреда Великобритании Джонатан Аллен заявил, что Россия «должна срочно провести полное и прозрачное расследование». «Мы не можем допустить, чтобы такое поведение становилось нормой», — сказал он. Представитель Бельгии Карен ван Влиербирж заявил, что страна обеспокоена «недавними случаями использования вещества из группы «Новичок».

Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву утром 20 августа. Самолет экстренно сел в Омске, после чего политика доставили в местную больницу, где он впал в кому. Через два дня Навального перевезли на лечение в клинику «Шарите» в Берлине.

Сторонники оппозиционера утверждали, что его отравили из-за политической деятельности. Но российские врачи версию с отравлением неоднократно опровергали.

2 сентября немецкие власти сообщили, что токсикологическая лаборатория бундесвера нашла доказательства отравления оппозиционера нервно-паралитическим ядом из группы «Новичок». Генпрокуратура России запросила у Германии результаты анализов Навального, но передавать Москве информацию об исследованиях Берлин не стал. Представитель медико-санитарной службы бундесвера объяснил, что это связано с соображениями секретности.

Из-за позиции Германии по случившемуся с Навальным Россия выразила ей протест. Если Берлин не предоставит материалы, Москва расценит это как отказ властей ФРГ от установления истины и объективного расследования, заявили в МИДе. В этом случае действия Германии будут рассматриваться как «грубая враждебная провокация против России, чреватая последствиями для российско-германских отношений» и даже «серьезным осложнением международной ситуации», добавили в ведомстве.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Алексей Навальный, Василий Небензя, Совет безопасности ООН
Материалы по теме
Песков допустил недопонимание после слов Конте о комиссии по Навальному
Политика
Песков назвал искажающими реальность слова Помпео о Навальном
Политика
Премьер Италии сообщил об обещании Путина создать комиссию по Навальному
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter