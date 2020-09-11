Россия в ООН заявила об отсутствии причин расследовать дело Навального

Накануне, 9 сентября, официальный представитель немецкого Минобороны Арне Коллатц-Йоханнсен сообщил, что результаты исследований бундесвера, согласно которым в биоматериалах Навального нашли следы яда из группы «Новичок», были переданы в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). Однако постоянное представительство России при ОЗХО опровергло эту информацию, говорится в ее пресс-релизе, который приводится на сайте посольства России в Нидерландах.
«Заявления официальных лиц Германии <...> являются недостоверными и не соответствующими действительности. В Техсекретариате ОЗХО нам подтвердили, что ни 9, ни 10 сентября Германия в организацию ничего не передавала», — указали в постоянном представительстве России при ОЗХО.
На заседании начать расследование случившегося с Навальным от России потребовали представители Великобритании и Бельгии, представитель Франции при этом не упомянула о произошедшем и таким образом не стала выходить за рамки заявленной темы заседания — ликвидации химического оружия в Сирии, передает ТАСС.
Так, заместитель постпреда Великобритании Джонатан Аллен заявил, что Россия «должна срочно провести полное и прозрачное расследование». «Мы не можем допустить, чтобы такое поведение становилось нормой», — сказал он. Представитель Бельгии Карен ван Влиербирж заявил, что страна обеспокоена «недавними случаями использования вещества из группы «Новичок».
Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву утром 20 августа. Самолет экстренно сел в Омске, после чего политика доставили в местную больницу, где он впал в кому. Через два дня Навального перевезли на лечение в клинику «Шарите» в Берлине.
Сторонники оппозиционера утверждали, что его отравили из-за политической деятельности. Но российские врачи версию с отравлением неоднократно опровергали.
2 сентября немецкие власти сообщили, что токсикологическая лаборатория бундесвера нашла доказательства отравления оппозиционера нервно-паралитическим ядом из группы «Новичок». Генпрокуратура России запросила у Германии результаты анализов Навального, но передавать Москве информацию об исследованиях Берлин не стал. Представитель медико-санитарной службы бундесвера объяснил, что это связано с соображениями секретности.
Из-за позиции Германии по случившемуся с Навальным Россия выразила ей протест. Если Берлин не предоставит материалы, Москва расценит это как отказ властей ФРГ от установления истины и объективного расследования, заявили в МИДе. В этом случае действия Германии будут рассматриваться как «грубая враждебная провокация против России, чреватая последствиями для российско-германских отношений» и даже «серьезным осложнением международной ситуации», добавили в ведомстве.