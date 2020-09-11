Россия в ООН заявила об отсутствии причин расследовать дело Навального

Германия пока не предоставила доказательств отравления Навального, которые позволили бы начать расследование, заявил Небензя. Ранее Берлин сообщил, что передал данные в ОЗХО, но в организации эту информацию опровергли

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У России нет причин начинать расследование случившегося с оппозиционером Алексеем Навальным, пока она не получила данные от Германии. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил постоянный представитель России при организации Василий Небензя, передает «РИА Новости».

«Даже первокурсник юридического вуза знает, что любому расследованию должны предшествовать свидетельства и факты, основанные на доступных нам показаниях, иначе у наших правоохранительных органов нет основания для того, чтобы начать расследование», — сказал Небензя.

Он отметил, что российские врачи, «которые, кстати, спасли Алексея Навального, не нашли каких-либо химических субстанций в его анализах».

«Немецкая лаборатория заявляет, что они нашли. <...> Но мы не получили от Германии каких-либо доказательств, которые позволили бы нам сделать заключение, что это было преступление, попытка отравления, и таким образом [позволили ли бы] начать расследование», — сказал Небензя.