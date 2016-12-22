ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,15 65,33 EUR Нал. 76,54 75,67 USD Бирж. 65,61 -0,51 EUR Бирж. 76,02 -0,41 USD ЦБ. 65,75 -0,22 EUR ЦБ. 76,05 -0,45 EUR/USD 1,16 +0,00 BTC/USD Бирж. 6849,80 +488,80 IMOEX 2388,59 -0,60% RTSI 1147,07 +0,50% Brent 81,28 +1,32% DJIA 25339,99 +1,16% Nasdaq 7497,28 +2,29%
Совет ЕС одобрил новый механизм введения санкций за применение химоружия
Лента новостей
СМИ сообщили о планах Турции провести обыск в саудовском консульстве 13:17, Общество Галстучный свод правил: эксперты разбирают декалог Маурицио Маринеллы 13:12, Стиль «РоссТур» уведомил агентства о прекращении своей деятельности 13:12, Бизнес СК возбудил дело после сообщений о пытках в СИЗО Ногинска 13:07, Общество Чем определяется ценность мяса и его стоимость 13:04, РБК и Мираторг Юрий Стоянов опроверг информацию о своей госпитализации 12:57, Общество Социальный бизнес: как открыть производство колясок в России 12:55, Pink Кабмин сократил предельный размер кредита для среднего и малого бизнеса 12:44, Бизнес Экс-мэра Махачкалы приговорили к четырем годам колонии 12:42, Общество Алена Владимирская: «Не ждите от сотрудника полного погружения в бизнес» 12:42, Партнерский материал Суд Хакасии прекратил рассмотрение иска избиркома к кандидату от КПРФ 12:35, Политика В Татарстане совершено покушение на главу еврейской культурной автономии 12:31, Общество Как будет выглядеть и что будет уметь умный дом через десять лет 12:22, РБК и Schneider Electric Автомобиль выпал со второго этажа парковки на «Горбушке» в Москве 12:21, Общество Совет ЕС одобрил новый механизм введения санкций за применение химоружия 12:19, Политика «Росгосстрах» объявил о приобретении компании «ЭРГО Жизнь» 12:16, Бизнес Вексельберг заявил о намерении обжаловать санкции в суде 12:05, Бизнес Barclays заморозил проект по запуску площадки для торговли криптовалютами 12:02, Крипто В США канал RT исключили из двух сетей вещания 11:54, Общество Тренер рассказал о желании Макгрегора взять реванш у Нурмагомедова 11:54, Спорт Глава совета директоров En+ заявил об оптимизме после решения Минфина США 11:45, Бизнес Спрос на упаковку растет на 15-20% в год 11:45, Партнерский материал Алек Болдуин призвал «свергнуть» власть в США голосованием на выборах 11:44, Политика В Москве возбудили дело против забросавших приемную ФСБ файерами и яйцами 11:43, Общество Путин распорядился поставить на автозаки спецсигналы 11:30, Политика Кенсингтонский дворец сообщил о беременности Меган Маркл 11:16, Общество
Совет ЕС одобрил новый механизм введения санкций за применение химоружия
Отравление Скрипалей, 12:19
0
Совет ЕС одобрил новый механизм введения санкций за применение химоружия
Документ разрабатывали с июня 2018 года. По новым правилам санкции могут вводиться как против тех, кто использовал химическое оружие, так и против тех, кто их поддерживал, вне зависимости от местонахождения
Фото: Christian Hartmann / Reuters

Совет Европейского Союза утвердил новый механизм введения ограничительных мер в рамках борьбы с использованием и распространением химического оружия. Об этом сообщила пресс-служба законодательного органа ЕС, заседание которого проходит в Люксембурге.

Санкции по новым правилам могут вводиться в отношении физических лиц и организаций (вне зависимости от их гражданства и местонахождения), которые, по мнению ЕС, ответственны за разработку или использование химического оружия. При этом такие же санкции могут быть введены и против тех, кто оказывал финансовую, техническую, материальную или иную поддержку лицам, разрабатывавшим и использовавшим химическое оружие, или был каким-либо образом связан с ними.

В рамках санкций может быть введен запрет на въезд в страны Евросоюза и финансовые расчеты, а активы фигурантов санкционного списка в юрисдикции ЕС будут замораживаться.

«Это решение способствует усилиям Евросоюза по противодействию распространению и использованию химического оружия, которые представляет собой серьезную угрозу международной безопасности. Оно поддерживает глобальный запрет на химическое оружие, как это уже предусмотрено Конвенцией о химическом оружии, на фоне роста числа химических атак в разных уголках мира», — говорится в сообщении Совета ЕС.

Разработку механизма санкций министры европейских стран запустили в конце июня,​ после завершения экстренной сессии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), на которой обсуждалось отравление в Великобритании экс-сотрудника ГРУ (упразднено, ныне — Главное управление Генштаба. — РБК) Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также использование химического оружия в Сирии.

ОЗХО наделили правом устанавливать виновных в химатаках
Политика

В конце июня ОЗХО по предложению Великобритании наделили правом устанавливать виноватых в инцидентах с применением химического оружия. До этого организация могла только проводить экспертизу на определение самого факта проведения химатаки и передавать полученные данные другим полномочным органам. Начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-майор Игорь Кириллов в ходе совместного брифинга МИДа и Минобороны заявил, что таким решением западные страны пытаются политизировать международную организацию.

Россию обвиняют в примирении химического оружия — боевого нервно-паралитического вещества «Новичок» — против Скрипалей, которых нашли без сознания в начале марта в британском городе Солсбери. В настоящее время и Сергей, и Юлия Скрипаль уже пришли в сознание, но никаких публичных заявлений по поводу произошедшего не делают.

По утверждению Лондона, Скрипалей отравили агенты ГУ Генштаба Руслан Боширов и Александр Петров. Премьер-министр Тереза Мэй подчеркивала, что эти имена могут быть подставными, поскольку «агенты» работали под прикрытием.

После этого международная группа Bellingcat и издание The Insider выпустили расследование в нескольких частях, из которого следовало, что настоящее имя Боширова — Анатолий Чепига (он, по данным журналистов, является полковником ГУ Генштаба и Героем России), а Петрова — Александр Мишкин (тоже Герой России и военный врач).

Российские власти неоднократно отвергали свою причастность к инциденту в Солсбери. Президент Владимир Путин подчеркивал, что Боширов и Петров — гражданские лица. Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин называл «дело Скрипалей» «грубо сколоченной и сшитой провокацией».

Автор: Анна Трунина.
Теги: Евросоюз , Совет ЕС , Санкции , химическое оружие
Главное
Кабмин сократил предельный размер кредита для среднего и малого бизнеса Бизнес
Материалы по теме
Минобороны узнало о начале съемок постановочной химической атаки в Сирии Политика
Главы МИД стран ЕС рассмотрят санкционный режим за применение химоружия Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter