Совет ЕС одобрил новый механизм введения санкций за применение химоружия

Документ разрабатывали с июня 2018 года. По новым правилам санкции могут вводиться как против тех, кто использовал химическое оружие, так и против тех, кто их поддерживал, вне зависимости от местонахождения

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Совет Европейского Союза утвердил новый механизм введения ограничительных мер в рамках борьбы с использованием и распространением химического оружия. Об этом сообщила пресс-служба законодательного органа ЕС, заседание которого проходит в Люксембурге.

Санкции по новым правилам могут вводиться в отношении физических лиц и организаций (вне зависимости от их гражданства и местонахождения), которые, по мнению ЕС, ответственны за разработку или использование химического оружия. При этом такие же санкции могут быть введены и против тех, кто оказывал финансовую, техническую, материальную или иную поддержку лицам, разрабатывавшим и использовавшим химическое оружие, или был каким-либо образом связан с ними.

В рамках санкций может быть введен запрет на въезд в страны Евросоюза и финансовые расчеты, а активы фигурантов санкционного списка в юрисдикции ЕС будут замораживаться.

«Это решение способствует усилиям Евросоюза по противодействию распространению и использованию химического оружия, которые представляет собой серьезную угрозу международной безопасности. Оно поддерживает глобальный запрет на химическое оружие, как это уже предусмотрено Конвенцией о химическом оружии, на фоне роста числа химических атак в разных уголках мира», — говорится в сообщении Совета ЕС.

Разработку механизма санкций министры европейских стран запустили в конце июня,​ после завершения экстренной сессии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), на которой обсуждалось отравление в Великобритании экс-сотрудника ГРУ (упразднено, ныне — Главное управление Генштаба. — РБК) Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также использование химического оружия в Сирии.

В конце июня ОЗХО по предложению Великобритании наделили правом устанавливать виноватых в инцидентах с применением химического оружия. До этого организация могла только проводить экспертизу на определение самого факта проведения химатаки и передавать полученные данные другим полномочным органам. Начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-майор Игорь Кириллов в ходе совместного брифинга МИДа и Минобороны заявил, что таким решением западные страны пытаются политизировать международную организацию.

Россию обвиняют в примирении химического оружия — боевого нервно-паралитического вещества «Новичок» — против Скрипалей, которых нашли без сознания в начале марта в британском городе Солсбери. В настоящее время и Сергей, и Юлия Скрипаль уже пришли в сознание, но никаких публичных заявлений по поводу произошедшего не делают.

По утверждению Лондона, Скрипалей отравили агенты ГУ Генштаба Руслан Боширов и Александр Петров. Премьер-министр Тереза Мэй подчеркивала, что эти имена могут быть подставными, поскольку «агенты» работали под прикрытием.

После этого международная группа Bellingcat и издание The Insider выпустили расследование в нескольких частях, из которого следовало, что настоящее имя Боширова — Анатолий Чепига (он, по данным журналистов, является полковником ГУ Генштаба и Героем России), а Петрова — Александр Мишкин (тоже Герой России и военный врач).

Российские власти неоднократно отвергали свою причастность к инциденту в Солсбери. Президент Владимир Путин подчеркивал, что Боширов и Петров — гражданские лица. Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин называл «дело Скрипалей» «грубо сколоченной и сшитой провокацией».