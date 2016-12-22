ОЗХО наделили правом устанавливать виновных в химатаках

Несмотря на попытки России, Сирии и Ирана не допустить наделение Организации по запрещению химоружия правом называть виновных в химатаках, проект Лондона все же был принят странами — участницами организации большинством голосов

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«Колоссальный раскол»

В среду, 27 июня, страны — участницы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) приняли британский проект по расширению мандата организации, наделив ее правом устанавливать виновных в химических атаках. Об этом сообщил постоянный представитель Великобритании при ОЗХО Петер Уилсон на своей страничке в Twitter. По его словам, предложенный Лондоном проект поддержали 82 страны, еще 24 — выступили против.

До сегодняшнего дня специалисты ОЗХО были уполномочены проводить только техническую экспертизу по установлению самого факта применения химического оружия, мандат организации не предусматривал определения исполнителей химатак.

По словам главы российской делегации, замминистра промышленности и торговли России Георгия Каламанова, реализация принятого проекта по расширению полномочий ОЗХО начнется в ноябре этого года с приходом нового руководства в организацию, передает агентство ТАСС. «В ОЗХО наблюдается колоссальный раскол, выступившие против британских предложений страны задумываются о будущем организации», — заявил он после голосования в среду (цитата по «РИА Новости»).

Тем не менее выход России из ОЗХО сейчас не рассматривается, об этом Каламанов заявил еще до принятия проекта Великобритании. «Россия вносит сейчас колоссальный вклад в деятельность организации. Сама организация без России невозможна», — заявил он в среду.

Британская делегация предлагала проголосовать за проект еще во вторник, однако из-за возражений России, Сирии и Ирана голосование отложили на 24 часа. Главы делегаций трех стран потребовали дополнительно обсудить британские предложения до голосования.

На следующий день, в среду, пять стран — Венесуэла, Иран, Белоруссия, Казахстан и Бурунди — предприняли попытку исключить наделение ОЗХО обвинительными функциями. Каждая из этих стран вынесла на голосование свои поправки в проект Лондона. Однако усилия пятерки не увенчались успехом — все пять поправок были отклонены. При этом число стран, проголосовавших против каждого из этих пяти предложений, в три раза превышало число поддержавших поправки государств. О результатах голосования по поправкам пятерки, которое велось в закрытом режиме, сообщал на своей страничке в Twitter постоянный представитель Великобритании при ОЗХО Питер Уилсон. Китай и Россия также подготовили совместный проект по расширению мандата ОЗХО, но затем отозвали его в пользу проекта, предложенного Бурунди. ​

26–27 июня в Гааге проходит специальная сессия Конференции стран — участников Конвенции о запрещении химического оружия, созванная по инициативе Великобритании для обсуждения расширения полномочий ОЗХО.

Доводы сторон​

Проект расширения полномочий ОЗХО был предложен Лондоном в начале июня этого года. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон пояснил тогда, что наделение ОЗХО дополнительным правом называть ответственных за использование химоружия необходимо «государствам для борьбы с угрозой химического терроризма».

Поводом для внесения британского проекта по реформированию ОЗХО стали инцидент с предполагаемым отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом «Новичок» в британском Солсбери 4 марта 2018 года. Власти Британии утверждают, что за покушением на Скрипалей стоит Россия. Москва свою причастность к инциденту отрицает. Результаты исследований экспертов ОЗХО подтвердили выводы Лондона о типе использовавшегося отравляющего вещества. Однако, как и эксперты из британской лаборатории Портон-Даун, сотрудники ОЗХО не назвали место происхождения этого вещества.

Дополнительные функции ОЗХО, по мнению Лондона, нужны и для установления исполнителей химатак в Сирии, ответственность за которые западные страны возлагают на правительство Сирии во главе с президентом страны Башаром Асадом. Дамаск и Москва отрицают использование сирийской армией химического оружия против населения и обвиняют вооруженную оппозицию в провокациях.

Москва выступала категорически против расширения полномочий ОЗХО. Российские дипломаты неоднократно подчеркивали: кроме международных судов правом определять виновных обладает только Совет Безопасности ООН. Как отметил Каламанов, выступая в первый день спецсессии в Гааге, ​попытки наделить «сугубо техническую ОЗХО абсолютно несвойственными ей атрибутивными функциями» идут в обход Совета Безопасности ООН. По его мнению, лондонская инициатива грозит превращением ОЗХО в «квазипрокурорскую, полицейскую и судебно-медицинскую структуру».

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко уверен: наделение ОЗХО «атрибутивными функциями» — это «прямая дорога к кризису и конфликту в этой гаагской организации, подрыву прерогатив Совета Безопасности ООН», об этом российский дипломат заявил вторник 26 июня на конференции ОБСЕ по обзору проблем в области безопасности.