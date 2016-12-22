Директор СВР назвал «дело Скрипалей» грубой провокацией

«Дело Скрипалей» — это «грубо сколоченная и сшитая провокация», считает Сергей Нарышкин. По его словам, отравление экс-сотрудника ГРУ нельзя назвать операцией спецслужб, поскольку это было непрофессионально

Сергей Нарышкин (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин считает, что дело об отравлении экс-сотрудника ГРУ (упразднено, ныне — Главное управление Генштаба. — РБК) Сергея Скрипаля и его дочери Юлии является провокацией. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, передает ТАСС.

«Если бы даже перед какой-то спецслужбой стояла такая задача, то так, как это было сделано, сделано непрофессионально. Поэтому я могу еще раз подтвердить, что это была грубо сколоченная и сшитая провокация», — отметил он.

Великобритания обвиняет Россию в том, что сотрудники ее спецслужб, работая под прикрытием, отравили Скрипалей в британском Солсбери боевым нервно-паралитическим веществом «Новичок». По версии Лондона, в спецоперации принимали участие сотрудники Главного управления Генштаба Руслан Боширов и Александр Петров.

Россия неоднократно опровергала свою причастность к случившемуся и требовала от Лондона доказательств того, что Скрипалей отравили российские спецслужбы. Президент Владимир Путин подчеркивал, что Петров и Боширов — гражданские люди. В интервью главе телеканала RT Маргарите Симоньян Петров и Боширов заявили, что не связаны со спецслужбами. По их словам, они предприниматели и приезжали в Солсбери в качестве туристов, чтобы посмотреть на достопримечательности.

Позднее было опубликовано расследование Bellingcat и The Insider, в котором утверждается, что под именем Руслана Боширова скрывается полковник ГУ Генштаба и Герой России Анатолий Чепига — уроженец Амурской области, выпускник Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ), участник чеченской войны.

На прошлой неделе газета «Коммерсантъ» пообщалась с земляками Чепиги и спросила у них, узнают ли они Анатолия по фотографиям, опубликованным в СМИ, и по интервью RT. «Это он, Толя», — подтвердила изданию женщина, с которой он близко общался в школьные годы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти данные, посоветовал придерживаться версии главы государства в вопросе о личности Боширова.