Избирком Хакасии отзовет иск к кандидату КПРФ на губернаторских выборах

Иск о снятии с выборов кандидата коммунистов был подан из-за некорректного наименования партии в документах Валентина Коновалова, однако срок для подачи такого заявления уже истек, пояснили в избиркоме

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Избирательный комитет Хакасии решил отозвать свой иск к кандидату от КПРФ Валентину Коновалову, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя избиркома Александра Чуманина.

Решение отозвать иск в избиркоме объяснили тем, что сроки по представлению прокуратуры, которое стало основанием для подачи иска, уже истекли.

Комиссия 11 октября обратилась в Верховный суд Хакасии с просьбой снять с выборов главы региона коммуниста Валентина Коноволова из-за неверно прописанного в регистрационных документах наименования партии.

Вместо прописанной в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) формулировки «Хакасское региональное отделение Коммунистической партии Российской Федерации» в документах Коновалова была сделана запись «Коммунистическая партия Российской Федерации — Хакасское региональное отделение КПРФ». Кроме того, часть документов не была заверена руководителем регионального отделения.



Материал дополняется