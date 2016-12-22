Избирком Хакасии отзовет иск к кандидату КПРФ на губернаторских выборах

Избирательный комитет Хакасии решил отозвать свой иск к кандидату от КПРФ Валентину Коновалову, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя избиркома Александра Чуманина.
Решение отозвать иск в избиркоме объяснили тем, что сроки по представлению прокуратуры, которое стало основанием для подачи иска, уже истекли.
Комиссия 11 октября обратилась в Верховный суд Хакасии с просьбой снять с выборов главы региона коммуниста Валентина Коноволова из-за неверно прописанного в регистрационных документах наименования партии.
Вместо прописанной в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) формулировки «Хакасское региональное отделение Коммунистической партии Российской Федерации» в документах Коновалова была сделана запись «Коммунистическая партия Российской Федерации — Хакасское региональное отделение КПРФ». Кроме того, часть документов не была заверена руководителем регионального отделения.
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