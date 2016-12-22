Конкурент коммуниста на выборах в Хакасии подал на него в суд

Претендент на пост главы Хакасии Александр Мяхар подал заявление об отмене регистрации на выборах своего конкурента, коммуниста Валентина Коновалова, получившего первое место в ходе первого тура. Адресованное в региональную прокуратуру и датированное 11 октября заявление Мяхара, выдвинутого Партией роста, есть у РБК. Сам Мяхар не ответил на звонки и сообщения РБК.

Мяхар указал, что Коновалов в своих предвыборных роликах неоднократно нарушал положения п. 5.2 ст. 56 закона «Об основных гарантиях избирательных прав». Этот пункт запрещает агитировать против кандидата или списка кандидатов, описывать негативные последствия избрания конкурентов и распространять о них негативные комментарии. Согласно постановлению хакасского регионального избиркома, Коновалов не раз нарушал эти правила в эфирах телеканалов «Россия 1» и «Россия 24», указал Мяхар. В связи с этим он потребовал отменить регистрацию представителя КПРФ на выборах.

В четверг, 11 октября, хакасский избирком уже обратился в Верховный суд республики с просьбой снять Коновалова с выборов. Поводом для претензий стали неточности в документах о регистрации кандидата от КПРФ, которые возникли в связи с неверным написанием в документах названия выдвинувшего его ​избирательного объединения. Вместо прописанной в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) формулировки «Хакасское региональное отделение Коммунистической партии Российской Федерации» в документах была сделана запись «Коммунистическая партия Российской Федерации — Хакасское региональное отделение КПРФ». Кроме того, в прокуратуре указали, что документы партийной конференции не были заверены руководителем регионального отделения.

Представитель ЦИК Майя Гришина рассказала РБК, что Коновалова могут снять с выборов по решению суда первой инстанции в том случае, если по истечении срока не будет подана соответствующая апелляция.

Сам Коновалов сообщил РБК, что у него есть план действий на тот случай, если его регистрацию отменят. «Мы считаем эту позицию [избиркома Хакасии] противоречащей нормам закона, — подчеркнул он. — Более того, они пропустили сроки, в которые могли оспорить мою регистрацию — в течение десяти дней с момента регистрации кандидата».

Второй тур выборов главы Республики Хакасия запланирован на 21 октября. В первом туре, который прошел 9 сентября, Коновалов получил больше всего голосов (44,81%) и обошел действующего главу региона Виктора Зимина (32,42%). Оба кандидата должны были принять участие во втором туре 23 сентября, но за два дня до второго тура Зимин снял свою кандидатуру. Тогда выборы перенесли на 7 октября, а вместо Зимина в них должен был принять участие занявший в первом туре третье место (11,23%) кандидат от «Справедливой России» Андрей Филягин. После того как и Филягин снял свою кандидатуру, днем выборов назначили 21 октября, а соперником Коновалова — аутсайдера первого тура (6,61%), кандидата от Партии роста Александра Мяхара. ​